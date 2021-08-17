Меркель заявила, что Лукашенко использует мигрантов в "гибридном противостоянии" с Евросоюзом

По данным МВД Литвы на 17 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4124 мигранта. Большинство из них – иракцы, есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана. Нелегальных мигрантов в Литве размещают в палаточном лагере.

В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. По информации МВД Литвы на 9 августа, в страну из Беларуси не впустили и вернули обратно 1200 мигрантов.

Из-за наплыва мигрантов в начале августа Служба охраны госграницы Литвы заявила о планах построить на границе с Беларусью сетчатый четырехметровый забор с колючей проволокой протяженностью 508 км. Его установка обойдется более чем в €150 млн. В зависимости от финансирования строительство забора может занять до трех лет.

Ирак на фоне миграционного кризиса начал эвакуацию своих граждан из Беларуси.

Миграционная служба Литвы получила 1,5 тыс. запросов о получении убежища от прибывших в страну из Беларуси нелегальных мигрантов, пока ни один не удовлетворили. Первый нелегал из Ирака улетел домой вечером 12 августа, подчеркнули в правоохранительном ведомстве. Власти Литвы купили ему билет и выплатили пособие в €300. По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, добровольно уехать из Литвы согласились 14 мигрантов, пишет BNS.

13 августа Билотайте заявила, что ситуация с наплывом мигрантов на границе Беларуси и Литвы стабилизировалась.