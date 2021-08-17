Меркель заявила, что Лукашенко использует мигрантов в "гибридном противостоянии" с Евросоюзом

Лукашенко использует беженцев, в том числе из Ирака, гибридным способом, чтобы подорвать безопасность, отметила немецкий канцлер.
Европейские чиновники считают, что Минск специально разрешает мигрантам незаконно пересекать границы, чтобы заставить ЕС снять санкции, введенные за жестокое обращение с политической оппозицией после президентских выборов 2020 года в Беларуси, сообщила Deutsche Welle.
Такой "гибридный вид противостояния", который использует Беларусь, является атакой на весь Евросоюз, добавила Меркель.
Премьер Эстонии призвала ввести новые санкции в отношении Беларуси.
По данным МВД Литвы на 17 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4124 мигранта. Большинство из них – иракцы, есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана. Нелегальных мигрантов в Литве размещают в палаточном лагере.
В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси.
В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. По информации МВД Литвы на 9 августа, в страну из Беларуси не впустили и вернули обратно 1200 мигрантов.
Из-за наплыва мигрантов в начале августа Служба охраны госграницы Литвы заявила о планах построить на границе с Беларусью сетчатый четырехметровый забор с колючей проволокой протяженностью 508 км. Его установка обойдется более чем в €150 млн. В зависимости от финансирования строительство забора может занять до трех лет.
Ирак на фоне миграционного кризиса начал эвакуацию своих граждан из Беларуси.
Миграционная служба Литвы получила 1,5 тыс. запросов о получении убежища от прибывших в страну из Беларуси нелегальных мигрантов, пока ни один не удовлетворили. Первый нелегал из Ирака улетел домой вечером 12 августа, подчеркнули в правоохранительном ведомстве. Власти Литвы купили ему билет и выплатили пособие в €300. По словам министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, добровольно уехать из Литвы согласились 14 мигрантов, пишет BNS.
13 августа Билотайте заявила, что ситуация с наплывом мигрантов на границе Беларуси и Литвы стабилизировалась.