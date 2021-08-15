В ЕС хотят изменить правила для беженцев

"Что показали ситуация в Афганистане и действия Беларуси, так это то, что время, когда мы можем ждать, чтобы полностью пересмотреть необходимые нам правила миграции и предоставления убежища в Европе, уже истекло", – написал чиновник.

If there is one thing that the situation in Afghanistan and the actions of Belarus have shown, it is that the clock has run out on how long we can wait to adopt the complete overhaul of Europe’s migration and asylum rules we need.



Τoday * @LaStampa * https://t.co/1U3WV9jD7i — Margaritis Schinas (@MargSchinas) August 15, 2021

Под "действиями Беларуси" подразумевается мигрантский кризис на границе с Литвой, в котором власти Литвы обвиняют режим называющего себя президентом Александра Лукашенко. 6 августа премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси "использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены".

В Афганистане ситуация с безопасностью ухудшилась на фоне вывода американских войск. По состоянию на 15 августа движение "Талибан" контролирует практически всю страну и готовится войти в Кабул.