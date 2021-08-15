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В ЕС хотят изменить правила для беженцев

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Ситуация в Афганистане и на границах с Беларусью заставила ЕС задуматься о пересмотре правил предоставления убежища
Ситуация в Афганистане и на границах с Беларусью заставила ЕС задуматься о пересмотре правил предоставления убежища
Фото: depositphotos.com

Евросоюзу необходимо быстро пересмотреть правила в отношении миграции и предоставления убежища, считает вице-президент Еврокомиссии, комиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас. Об этом он написал в Twitter 15 августа.

"Что показали ситуация в Афганистане и действия Беларуси, так это то, что время, когда мы можем ждать, чтобы полностью пересмотреть необходимые нам правила миграции и предоставления убежища в Европе, уже истекло", – написал чиновник. 

Под "действиями Беларуси" подразумевается мигрантский кризис на границе с Литвой, в котором власти Литвы обвиняют режим называющего себя президентом Александра Лукашенко. 6 августа премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси "использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены".

В Афганистане ситуация с безопасностью ухудшилась на фоне вывода американских войск. По состоянию на 15 августа движение "Талибан" контролирует практически всю страну и готовится войти в Кабул.

Контекст:

Согласно Хартии Европейского союза об основных правах, ЕС гарантирует право на убежище при соблюдении правил Женевской конвенции от 28 июля 1951 года и протокола от 31 января 1967 года о статусе беженцев, и в соответствии с договором, учреждающим европейское сообщество. Коллективные высылки запрещаются, также никто не может быть выдворен, выслан или выдан на территорию государства, когда имеется серьезная угроза, что лицо в нем будет подвергнуто смертной казни, пыткам, другому бесчеловечному или унижающему человеческое достоинство наказанию и обращению.

По правилам Дублинской конвенции 1990 года, беженцы могут просить убежища только в той стране Евросоюза, границу которой пересекли первой. Это правило нарушила Германия в 2015 году, когда канцлер Ангела Меркель заявила, что ее страна готова принять сирийских беженцев вне зависимости от того, в какой стране ЕС они оказались сначала.

К 2020 году ситуация изменилась, и Евросоюз уделяет гораздо больше внимания укреплению своих внешних границ, пишет "Немецкая волна"С 2015-го по 2020 год ЕС разработал разные модели того, как принимать решение о предоставлении убежища или о депортации. Но ни одна из них не была воплощена в жизнь.

В очередном отчете Европейского агентства по вопросам предоставления убежища, опубликованном в июне 2021 года, говорится, что в 2020 году было подано 485 тыс. заявлений с просьбами об убежище, и это наименьшее количество за все десятилетие. В бюро объясняют, что людей, нуждающихся в защите, меньше не стало, но бежать из своих стран им мешают ограничения на международные поездки и карантинные меры. Вся процедура также стала более сложной и дорогой из-за мер против распространения COVID-19.

Больше всего беженцев в ЕС из пяти стран: Сирии, Афганистана, Венесуэлы, Колумбии и Ирака. Больше всего мигрантов принимает Германия – она обрабатывает четверть всех прошений об убежище в Европе.

Теги: Беларусь, миграция, Афганистан, беженцы, Европейская комиссия, Европейский союз, убежище, мигранты, безопасность, Евросоюз, Маргаритис Схинас, нелегалы
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