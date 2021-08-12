В ЕС зафиксировали стремительный рост нелегальных пересечений границ союза

В Агентстве ЕС по контролю границ отметили ситуацию с миграционным кризисом на восточных границах Евросоюза Фото: Valsts robežsardze / Facebook

В частности, в июле агентство зарегистрировало 17,3 тыс. незаконных пересечений границ ЕС – на 33% больше, чем в июле прошлого года, и немного больше, чем в июне этого (14,6 тыс.).

Самая высокая доля незаконных пересечений границ Евросоюза в этом году приходилась на центрально-средиземноморский маршрут – почти 30,8 тыс. (на 96% больше, чем за семь месяцев 2020 года), наименее популярен – западноафриканский маршрут (7,35 тыс.), при этом у него наивысший рост по сравнению с прошлым годом – на 134%.

Инфографика: Frontex, the European Border and Coast Guard Agency / Facebook

В то же время во Frontex отметили миграционный кризис на восточных границах ЕС.

"Миграционное давление на восточных границах Европейского союза продолжало нарастать: в июле на границе с Литвой было зафиксировано более 3 тыс. нелегальных въездов из Беларуси. Между тем, в Польше зарегистрировано около 180 въездов, а в Латвии – 200", – отмечается в сообщении.