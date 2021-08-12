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В ЕС зафиксировали стремительный рост нелегальных пересечений границ союза

В Агентстве ЕС по контролю границ отметили ситуацию с миграционным кризисом на восточных границах Евросоюза
В Агентстве ЕС по контролю границ отметили ситуацию с миграционным кризисом на восточных границах Евросоюза
Фото: Valsts robežsardze / Facebook

Число нелегальных пересечений границ Европейского союза за январь – июль 2021 года превысило 82 тыс. – на 59% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении Агентства ЕС по контролю границ Frontex, опубликованном 12 августа на сайте организации.

В частности, в июле агентство зарегистрировало 17,3 тыс. незаконных пересечений границ ЕС – на 33% больше, чем в июле прошлого года, и немного больше, чем в июне этого (14,6 тыс.).

Самая высокая доля незаконных пересечений границ Евросоюза в этом году приходилась на центрально-средиземноморский маршрут – почти 30,8 тыс. (на 96% больше, чем за семь месяцев 2020 года), наименее популярен – западноафриканский маршрут (7,35 тыс.), при этом у него наивысший рост по сравнению с прошлым годом – на 134%.

Фото: Frontex, the European Border and Coast Guard Agency / Facebook
Инфографика: Frontex, the European Border and Coast Guard Agency / Facebook

В то же время во Frontex отметили миграционный кризис на восточных границах ЕС.

"Миграционное давление на восточных границах Европейского союза продолжало нарастать: в июле на границе с Литвой было зафиксировано более 3 тыс. нелегальных въездов из Беларуси. Между тем, в Польше зарегистрировано около 180 въездов, а в Латвии – 200", – отмечается в сообщении.

Контекст:

6 августа премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси "использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены".

Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует "быстрого, жесткого и решительного" ответа "белорусскому режиму", а также активизации дипломатической, финансовой и технической поддержки Литвы со стороны институтов Евросоюза.

Из-за наплыва мигрантов 2 июля о решении ввести чрезвычайную ситуацию объявило правительство Литвы. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов

По данным Службы охраны госграницы Литвы на 11 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4112 мигрантов. Большинство из них – иракцы, есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана.

Вслед за Литвой правительство Латвии с 11-го августа по 10 ноября 2021 года объявило режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью.

Согласно решению, пограничная служба имеет право применить физическую силу и специальные средства для немедленного возвращения нелегала в страну, из которой он незаконно пересек границу. Кроме того, в структурных подразделениях и других учреждениях пограничной охраны, находящихся на территории, где объявлено чрезвычайное положение, не будут приниматься заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

Всего с 6-го по 10 августа за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержано 295 нелегалов, 355 – с начала года (данные на 11 августа), подчеркнули в Государственной пограничной охране Латвии.

Теги: Беларусь, Латвия, Польша, Африка, кризис, Европейский союз, мигранты, Frontex, Евросоюз, нелегалы, границы, ЕС
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