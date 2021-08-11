В Латвии после объявления чрезвычайного положения на границе с Беларусью за сутки задержали 77 нелегалов

Пограничники Латвии задержали в этом году 355 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью Фото: Valsts robežsardze / Facebook

За минувшую ночь, после вступления в силу распоряжения о чрезвычайной ситуации, пограничники не впустили в Латвию 56 человек.

Всего с 6-го по 10 августа за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержано 295 нелегалов, 355 – с начала года, подчеркнули в ГПО.

Из-за наплыва мигрантов правительство Латвии с 11-го августа по 10 ноября 2021 года объявило режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью.

Согласно решению, пограничная служба имеет право применить физическую силу и специальные средства для немедленного возвращения нелегала в страну, из которой он незаконно пересек границу. Кроме того, в структурных подразделениях и других учреждениях пограничной охраны, находящихся на территории, где объявлено чрезвычайное положение, не будут приниматься заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.