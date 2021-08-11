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В Латвии после объявления чрезвычайного положения на границе с Беларусью за сутки задержали 77 нелегалов

Пограничники Латвии задержали в этом году 355 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью
Пограничники Латвии задержали в этом году 355 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью
Фото: Valsts robežsardze / Facebook

10 августа за незаконное пересечение границы с Беларусью латвийские пограничники задержали 77 человек. Об этом сообщили в Государственной пограничной охране (ГПО) Латвии, пишет Delfi.

За минувшую ночь, после вступления в силу распоряжения о чрезвычайной ситуации, пограничники не впустили в Латвию 56 человек.

Всего с 6-го по 10 августа за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержано 295 нелегалов, 355 – с начала года, подчеркнули в ГПО.

Из-за наплыва мигрантов правительство Латвии с 11-го августа по 10 ноября 2021 года объявило режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью.

Согласно решению, пограничная служба имеет право применить физическую силу и специальные средства для немедленного возвращения нелегала в страну, из которой он незаконно пересек границу. Кроме того, в структурных подразделениях и других учреждениях пограничной охраны, находящихся на территории, где объявлено чрезвычайное положение, не будут приниматься заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

Контекст:

6 июля премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси "использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены".

Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует "быстрого, жесткого и решительного" ответа "белорусскому режиму", а также активизации дипломатической, финансовой и технической поддержки Литвы со стороны институтов Евросоюза.

2 июля о решении ввести чрезвычайную ситуацию объявило правительство Литвы. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов

По данным Службы охраны госграницы Литвы на 5 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4110 мигрантов. Большинство из них иракцы, есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана. Пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили.

Теги: Беларусь, Латвия, чрезвычайное положение, граница, пограничники, мигранты, нелегалы
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