Латвия объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за мигрантов

Чрезвычайное положение на границе с Беларусью будет действовать с 11 августа по 10 ноября этого года Фото: mk.gov.lv

Чрезвычайное положение будет действовать в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском районах, а также в Даугавпилсе в период с 11 августа по 10 ноября 2021 года.

В решении говорится, что пограничная служба при установлении факта незаконного пересечения латвийско-белорусской границы имеет право применить физическую силу и специальные средства для немедленного возвращения нелегала в страну, из которой он незаконно пересек границу.

Приказом также установлено, что в структурных подразделениях и других учреждениях пограничной охраны, находящихся на территории, где объявлено чрезвычайное положение, не будут приниматься заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

Государственной пограничной службе поручили увеличить доступность ресурсов для приема ходатайств о предоставлении статуса беженца или дополнительного статуса, чтобы обеспечить возможность соответствующим лицам подавать ходатайства о предоставлении убежища.