Еврокомиссия выделила Литве почти €37 млн из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью

На границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4112 нелегальных мигрантов Фото: EPA

Отмечается, что деньги пойдут на поддержку пунктов приема нелегальных мигрантов, в частности – на медицинское обслуживание, жилье, еду, одежду и вакцины от COVID-19.

По данным Службы охраны госграницы Литвы на 11 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4112 мигрантов. Большинство из них – иракцы, есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана.