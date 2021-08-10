США и Канада ввели санкции против Беларуси. Под ограничения попали НОК и Следственный комитет

Лукашенко считает себя победителем на выборах президента Беларуси 9 августа 2020 года Фото: president.gov.by

Указ о расширении санкций США против Беларуси подписал президент Джо Байден.

Он заявил, что вредоносная деятельность белорусского режима и давние злоупотребления, направленные на подавление демократии, "представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

"Включая незаконную и репрессивную деятельность, вытекающую из фальсификации президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года и их последствий, таких как ликвидация политической оппозиции и организаций гражданского общества и создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок", – подчеркнул Байден.

На сайте Белого дома отмечается, что министерство финансов США вводит крупнейший на сегодняшний день пакет санкций против белорусских физических и юридических лиц.

По данным минфина США, под американские ограничения, в частности, попали:

ОАО "Беларуськалий";

Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси;

Следственный комитет Беларуси;

бизнесмены, поддерживающие Александра Лукашенко (который называет себя президентом республики), а также 15 компаний, с которыми они связаны;

"дополнительные субъекты, работающие в табачной, строительной, энергетической и транспортной отраслях экономики Беларуси".

Всего в список вошли 23 человека и 21 компания.

Санкции Канады "предусматривают ограничения для ключевых сфер белорусской экономики и минимизируют доступ представителей государственного сектора к международному финансированию", говорится в релизе на сайте правительства страны.

Так, ограничения коснутся секторов ценных бумаг и инструментов денежного рынка, финансирования долга, страхования и перестрахования, нефтепродуктов и продукции из хлорида калия.

Как отметили в правительстве, на 9 августа Канада ввела санкции против 72 должностных лиц в Беларуси и пяти юрлиц. Кроме того, страна объявила о выделении более $3 млн для поддержки общественных организаций, "которые работают над продвижением демократии в Беларуси".