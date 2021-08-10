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США и Канада ввели санкции против Беларуси. Под ограничения попали НОК и Следственный комитет

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Лукашенко считает себя победителем на выборах президента Беларуси 9 августа 2020 года
Лукашенко считает себя победителем на выборах президента Беларуси 9 августа 2020 года
Фото: president.gov.by

Вашингтон и Оттава 9 августа объявили о введении дополнительных санкций против Беларуси. Об этом сообщается на сайтах Белого дома и правительства Канады.

Указ о расширении санкций США против Беларуси подписал президент Джо Байден.

Он заявил, что вредоносная деятельность белорусского режима и давние злоупотребления, направленные на подавление демократии, "представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

"Включая незаконную и репрессивную деятельность, вытекающую из фальсификации президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года и их последствий, таких как ликвидация политической оппозиции и организаций гражданского общества и создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок", – подчеркнул Байден.

На сайте Белого дома отмечается, что министерство финансов США вводит крупнейший на сегодняшний день пакет санкций против белорусских физических и юридических лиц.

По данным минфина США, под американские ограничения, в частности, попали:

  • ОАО "Беларуськалий";
  • Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси;
  • Следственный комитет Беларуси;
  • бизнесмены, поддерживающие Александра Лукашенко (который называет себя президентом республики), а также 15 компаний, с которыми они связаны;
  • "дополнительные субъекты, работающие в табачной, строительной, энергетической и транспортной отраслях экономики Беларуси".

Всего в список вошли 23 человека и 21 компания.

Санкции Канады "предусматривают ограничения для ключевых сфер белорусской экономики и минимизируют доступ представителей государственного сектора к международному финансированию", говорится в релизе на сайте правительства страны.

Так, ограничения коснутся секторов ценных бумаг и инструментов денежного рынка, финансирования долга, страхования и перестрахования, нефтепродуктов и продукции из хлорида калия.

Как отметили в правительстве, на 9 августа Канада ввела санкции против 72 должностных лиц в Беларуси и пяти юрлиц. Кроме того, страна объявила о выделении более $3 млн для поддержки общественных организаций, "которые работают над продвижением демократии в Беларуси".

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Евросоюз, США, Великобритания и ряд других стран ввели несколько пакетов санкций против Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в республике.

Последний пакет секторальных санкций против Беларуси ЕС ввел 24 июня в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, в результате которой были задержаны оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

9 августа санкции против Лукашенко и некоторых высших должностных лиц Беларуси ввела Великобритания.

Теги: США, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Канада, санкции, Джо Байден, экономика, бизнес, демократия, Минск, Вашингтон, фальсификации, Оттава, чиновники, деятельность
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