США и Канада ввели санкции против Беларуси. Под ограничения попали НОК и Следственный комитет

Указ о расширении санкций США против Беларуси подписал президент Джо Байден.
Он заявил, что вредоносная деятельность белорусского режима и давние злоупотребления, направленные на подавление демократии, "представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".
"Включая незаконную и репрессивную деятельность, вытекающую из фальсификации президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года и их последствий, таких как ликвидация политической оппозиции и организаций гражданского общества и создание угрозы для международных гражданских авиаперевозок", – подчеркнул Байден.
На сайте Белого дома отмечается, что министерство финансов США вводит крупнейший на сегодняшний день пакет санкций против белорусских физических и юридических лиц.
По данным минфина США, под американские ограничения, в частности, попали:
Всего в список вошли 23 человека и 21 компания.
Санкции Канады "предусматривают ограничения для ключевых сфер белорусской экономики и минимизируют доступ представителей государственного сектора к международному финансированию", говорится в релизе на сайте правительства страны.
Так, ограничения коснутся секторов ценных бумаг и инструментов денежного рынка, финансирования долга, страхования и перестрахования, нефтепродуктов и продукции из хлорида калия.
Как отметили в правительстве, на 9 августа Канада ввела санкции против 72 должностных лиц в Беларуси и пяти юрлиц. Кроме того, страна объявила о выделении более $3 млн для поддержки общественных организаций, "которые работают над продвижением демократии в Беларуси".
В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.
Евросоюз, США, Великобритания и ряд других стран ввели несколько пакетов санкций против Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в республике.
Последний пакет секторальных санкций против Беларуси ЕС ввел 24 июня в ответ на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, в результате которой были задержаны оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега.
9 августа санкции против Лукашенко и некоторых высших должностных лиц Беларуси ввела Великобритания.