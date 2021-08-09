Великобритания ввела санкции против Лукашенко и некоторых высших должностных лиц Беларуси

В санкционный список попали считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко, его сын Виктор, глава минобороны Виктор Хренин, глава КГБ Иван Тертель, глава администрации президента Игорь Сергеенко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и глава МВД Иван Кубраков.

"Режим Лукашенко продолжает разрушать демократию и нарушать права человека в Беларуси. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не примет действия Лукашенко. Продукция государственных предприятий Лукашенко не будет продаваться в Великобритании", – заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Пакет новых санкций против Беларуси включает запрет на предоставление технической помощи самолетам Лукашенко, а также запрет на пролет и посадку белорусских авиаперевозчиков в Великобритании.

Санкции коснутся торговли калийными удобрениями, нефтепродуктами, товарами и технологиями для перехвата и мониторинга, а также товаров, используемых в производстве сигарет. Под ограничения попадут товары и технологии двойного назначения с целью сокращения объема доходов, поступающих режиму Лукашенко, и ограничения доступа к товарам, которые могут способствовать репрессиям против белорусов, указали в МИД Британии.

Великобритания запретит предоставление кредитов, покупку переводных ценных бумаг и инструментов денежного рынка, выпущенных в Беларуси.

Комплексные ответные меры включают запреты на предоставление страховки и перестраховки белорусским государственным органам, а также изменения в политике Великобритании по ужесточению существующего эмбарго на поставки оружия, резюмировали в министерстве.