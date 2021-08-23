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Власти Польши решили построить забор на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов

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Польских военных привлекут для помощи пограничникам
Польских военных привлекут для помощи пограничникам
Фото: ЕРА

Власти Польши решили построить на границе с Беларусью забор высотой более двух метров. Об этом сообщил в Twitter 23 августа министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"На границе с Беларусью будет построен новый сплошной забор высотой 2,5 м. Для помощи пограничной службе привлекут больше военнослужащих", – отметил он.

Телеканал Polsat News со ссылкой на пограничную службу Польши 23 августа сообщил, что недалеко от деревни Уснаж-Гурны на северо-востоке страны, рядом с Беларусью, находится группа иностранцев из 24 человек. RFM 24 уточнило, что на границе разбили лагерь 20 мужчин и четыре женщины.

На польско-белорусской границе в дополнение к существующим мерам безопасности электронного наблюдения протянули колючую проволоку, говорится в сообщении. 

Пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская сообщила, что 22 августа на всем участке границы с Беларусью пограничники зафиксировали 84 попытки незаконного пересечения границы. По ее словам, были задержаны выходцы из Ирака, Афганистана, Сирии и Йемена.

Контекст:

О планах построить на границе с Беларусью сетчатый четырехметровый забор с колючей проволокой протяженностью 508 км из-за наплыва мигрантов заявляли и в Литве. Строительство сооружения в этой стране признали проектом государственной важности.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов.

Канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко использует мигрантов в качестве меры давления на Евросоюз.

Ирак на фоне миграционного кризиса начал эвакуацию своих граждан из Беларуси.

Теги: Беларусь, Польша, миграция, военные, пограничники, мигранты, лагерь, стена, Мариуш Блащак
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