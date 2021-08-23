Власти Польши решили построить забор на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов

"На границе с Беларусью будет построен новый сплошной забор высотой 2,5 м. Для помощи пограничной службе привлекут больше военнослужащих", – отметил он.

Na granicy z Bia * orusi * powstanie nowy, solidny p * ot o wysoko * ci 2,5 m. Wi * cej * o * nierzy b * dzie zaanga * owanych w pomoc Stra * y Granicznej. Wkrótce przedstawi * szczegó * y dotycz * ce dalszego zaanga * owania Si * Zbrojnych RP. pic.twitter.com/uTQ0lKYIb4 — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) August 23, 2021

Телеканал Polsat News со ссылкой на пограничную службу Польши 23 августа сообщил, что недалеко от деревни Уснаж-Гурны на северо-востоке страны, рядом с Беларусью, находится группа иностранцев из 24 человек. RFM 24 уточнило, что на границе разбили лагерь 20 мужчин и четыре женщины.

На польско-белорусской границе в дополнение к существующим мерам безопасности электронного наблюдения протянули колючую проволоку, говорится в сообщении.

Пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская сообщила, что 22 августа на всем участке границы с Беларусью пограничники зафиксировали 84 попытки незаконного пересечения границы. По ее словам, были задержаны выходцы из Ирака, Афганистана, Сирии и Йемена.