Суд в Беларуси отправил учителя в колонию на полтора года за видео с упоминанием Лукашенко – правозащитники

"Его обвинили в том, что в марте этого года на уроке обществознания 11-классникам показали видео с логотипом, признанным в Беларуси экстремистским. Согласно обвинительному заключению, видео "содержит заведомо ложную информацию, позорящую президента", – говорится в сообщении.

Правозащитники рассказали, что в гимназии на уроке обществознания Петровский показал ролик "Конституция пошла на проституцию!". По версии следствия, видео содержало "заведомо ложную информацию, позорящую президента", которым в Беларуси себя считает Александр Лукашенко. В ролике прозвучало словосочетание "кровавый диктатор", которое следствие считает клеветническим.

Среди учащихся, которые учитель показал ролик, был сын местного чиновника, который снял это на свой мобильный телефон и разместил в "семейном чате". Петровского после этого уволили и возбудили уголовное дело.

Наказание в виде полутора лет лишения свободы запросил у суда прокурор, судья Людмила Михневич именно такой приговор и озвучила.

Петровский не признал себя виновным ни на следствии, ни на суде, отмечают правозащитники. Осужденного задержали в зале суда.