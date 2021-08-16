Белорусского активиста, пытавшегося совершить в суде суицид, приговорили к 8,5 года колонии

Именно такой срок просил для 41-летнего Латыпова представитель прокуратуры.

Судья Александр Волк признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси.

Правозащитники рассказали, что активиста обвинили в создании дворового Telegram-чата, мастерской по изготовлению протестной символики, сопротивлении сотрудникам милиции при задержании, а как директора компании "Беларбо" – во введении в заблуждение клиентов при оказании услуг по химической защите растений.

Латыпов свою вину не признал и давать показания отказался.

Его обязали также заплатить штраф.

Адвокат активиста отметила, что до 11 марта Латыпову вменяли статью УК об участии в массовых беспорядках, но в результате вместо этой статьи его обвинили в мошенничестве и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти.