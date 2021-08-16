Белорусского активиста, пытавшегося совершить в суде суицид, приговорили к 8,5 года колонии

Именно такой срок просил для 41-летнего Латыпова представитель прокуратуры.
Судья Александр Волк признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси.
Правозащитники рассказали, что активиста обвинили в создании дворового Telegram-чата, мастерской по изготовлению протестной символики, сопротивлении сотрудникам милиции при задержании, а как директора компании "Беларбо" – во введении в заблуждение клиентов при оказании услуг по химической защите растений.
Латыпов свою вину не признал и давать показания отказался.
Его обязали также заплатить штраф.
Адвокат активиста отметила, что до 11 марта Латыпову вменяли статью УК об участии в массовых беспорядках, но в результате вместо этой статьи его обвинили в мошенничестве и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти.
Латыпов – арборист (специалист по обслуживанию деревьев) и промышленный альпинист, его родители – биологи, отметило "Радыё Свабода". По данным СМИ, таких специалистов в Беларуси около 50. Латыпова обвиняли, в частности, в том, что он якобы брал заказы для своей фирмы по химической обработке борщевика дорогим средством, но использовал более дешевое и несертифицированное.
Латыпова задержали 15 сентября 2020 года. Как сообщало "Настоящее время", это произошло, когда он пытался защитить от неизвестных в штатском мурал с изображением музыканта Виктора Цоя в одном из дворов белорусской столицы (двор с муралом жители назвали "Площадью перемен").
1 июня 2021 года на заседании суда Латыпов рассказал об угрозах силовиков возбудить уголовные дела против его родных и соседей, если он не признает вину, и воткнул себе в горло ручку. Его увезли из суда в бессознательном состоянии и прооперировали. Уже 3 июня его родственники сообщили СМИ, что Латыпова нет в больнице и его, вероятно, перевезли обратно в СИЗО.
После этого Латыпова направили на судебно-психиатрическую экспертизу.
С последним словом Латыпов выступил в суде 12 августа.