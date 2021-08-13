Суд в Беларуси признал экстремистскими заблокированный портал TUT.BY и сайт Zerkalo.io – проект команды TUT.BY

За публикацию (репост) информации с "экстремистских" ресурсов предусмотрены административная ответственность и наказание вплоть до ареста, отметили в МВД Беларуси Фото: Белорусский портал TUT.BY / Facebook

Отмечается, что в список запрещенных попали интернет-ресурсы TUT.BУ, Zerkalo.io, их аналоги в Telegram, Viber, Twitter, страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, "ВКонтакте", TikTok, а также мобильные приложения для смартфонов.

"Теперь за публикацию (репост) информации с указанных интернет-ресурсов предусмотрены административная ответственность и наказание вплоть до ареста", – говорится в сообщении.

Zerkalo.io – проект, который после блокировки TUT.BY запустила его бывшая команда.

Редакция сайта назвала претензии МВД Беларуси безосновательными и заявила, что издание продолжит работу.

"Мы уверены, что не нарушаем закон и претензии МВД являются безосновательными. Журналисты Zerkalo.io соблюдают принципы журналистики и белорусские законы", – отмечается в сообщении.