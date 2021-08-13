Суд в Беларуси признал экстремистскими заблокированный портал TUT.BY и сайт Zerkalo.io – проект команды TUT.BY

Отмечается, что в список запрещенных попали интернет-ресурсы TUT.BУ, Zerkalo.io, их аналоги в Telegram, Viber, Twitter, страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, "ВКонтакте", TikTok, а также мобильные приложения для смартфонов.
"Теперь за публикацию (репост) информации с указанных интернет-ресурсов предусмотрены административная ответственность и наказание вплоть до ареста", – говорится в сообщении.
Zerkalo.io – проект, который после блокировки TUT.BY запустила его бывшая команда.
Редакция сайта назвала претензии МВД Беларуси безосновательными и заявила, что издание продолжит работу.
"Мы уверены, что не нарушаем закон и претензии МВД являются безосновательными. Журналисты Zerkalo.io соблюдают принципы журналистики и белорусские законы", – отмечается в сообщении.
О запуске сайта Zerkalo бывшая команда TUT.BY сообщила 8 июля. "Мы – это часть бывшей команды редакции и социальных сетей TUT.ВY", – заявляли они. Журналисты отметили, что страницы TUT.ВY в соцсетях станут соцсетями Zerkalo. "Zerkalo.io закончит свое существование в тот день, когда TUT.ВY сможет легально возобновить свою полноценную работу в Беларуси со всем архивом публикаций. Когда это произойдет, мы не знаем", – добавила команда издания.
В офисы белорусского оппозиционного портала TUT.BY в Минске и в регионах, а также домой к его редакторам пришли силовики 18 мая. Комитет государственного контроля Беларуси сообщил, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело, статья – "уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере".
После обысков силовики задержали 13 сотрудников портала TUT.BY. В Генпрокуратуре Беларуси заявили, что обыски были связаны с "многократным нарушением законодательства в части размещения запрещенной информации на портале TUT.BY". Заявление прокуратура опубликовала 18 мая в YouTube.
Домен сайта TUT.BY заблокирован, сообщал в комментарии изданию Delfi соучредитель портала Кирилл Волошин.
По данным платформы SimilarWeb, TUT.BY являлся самым популярным СМИ в Беларуси. TUT.BY активно освещал массовые акции протеста, которые начались в Беларуси 9 августа 2020 года после выборов президента.
В декабре прошлого года портал лишили статуса СМИ из-за четырех предупреждений, которые он получил за свои материалы.
Кроме того, под преследование попала и журналистка TUT.BY Катерина Борисевич. Ее приговорили к шести месяцам в колонии за материал, в котором она рассказала, что умерший в больнице после избиения белорус Роман Бондаренко был трезв, вопреки заявлениям властей.