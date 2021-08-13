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Суд в Беларуси признал экстремистскими заблокированный портал TUT.BY и сайт Zerkalo.io – проект команды TUT.BY

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За публикацию (репост) информации с "экстремистских" ресурсов предусмотрены административная ответственность и наказание вплоть до ареста, отметили в МВД Беларуси
За публикацию (репост) информации с "экстремистских" ресурсов предусмотрены административная ответственность и наказание вплоть до ареста, отметили в МВД Беларуси
Фото: Белорусский портал TUT.BY / Facebook

Суд Центрального района Минска 13 августа рассмотрел исковое заявление министерства внутренних дел Беларуси и признал информационную продукцию портала TUT.BY и его соцсетей, а также сайт Zerkalo.io экстремистскими материалами. Об этом говорится в решении суда, фото части документа опубликовано в Telegram пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.

Отмечается, что в список запрещенных попали интернет-ресурсы TUT.BУ, Zerkalo.io, их аналоги в Telegram, Viber, Twitter, страницы в социальных сетях Instagram, Facebook, "ВКонтакте", TikTok, а также мобильные приложения для смартфонов.

"Теперь за публикацию (репост) информации с указанных интернет-ресурсов предусмотрены административная ответственность и наказание вплоть до ареста", – говорится в сообщении.

Zerkalo.io – проект, который после блокировки TUT.BY запустила его бывшая команда.

Редакция сайта назвала претензии МВД Беларуси безосновательными и заявила, что издание продолжит работу.

"Мы уверены, что не нарушаем закон и претензии МВД являются безосновательными. Журналисты Zerkalo.io соблюдают принципы журналистики и белорусские законы", – отмечается в сообщении.

Контекст:

О запуске сайта Zerkalo бывшая команда TUT.BY сообщила 8 июля. "Мы – это часть бывшей команды редакции и социальных сетей TUT.ВY", – заявляли они. Журналисты отметили, что страницы TUT.ВY в соцсетях станут соцсетями Zerkalo. "Zerkalo.io закончит свое существование в тот день, когда TUT.ВY сможет легально возобновить свою полноценную работу в Беларуси со всем архивом публикаций. Когда это произойдет, мы не знаем", – добавила команда издания.

В офисы белорусского оппозиционного портала TUT.BY в Минске и в регионах, а также домой к его редакторам пришли силовики 18 мая. Комитет государственного контроля Беларуси сообщил, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело, статья – "уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере".

После обысков силовики задержали 13 сотрудников портала TUT.BY. В Генпрокуратуре Беларуси заявили, что обыски были связаны с "многократным нарушением законодательства в части размещения запрещенной информации на портале TUT.BY". Заявление прокуратура опубликовала 18 мая в YouTube.

Домен сайта TUT.BY заблокирован, сообщал в комментарии изданию Delfi соучредитель портала Кирилл Волошин.

По данным платформы SimilarWeb, TUT.BY являлся самым популярным СМИ в Беларуси. TUT.BY активно освещал массовые акции протеста, которые начались в Беларуси 9 августа 2020 года после выборов президента.

В декабре прошлого года портал лишили статуса СМИ из-за четырех предупреждений, которые он получил за свои материалы.

Кроме того, под преследование попала и журналистка TUT.BY Катерина Борисевич. Ее приговорили к шести месяцам в колонии за материал, в котором она рассказала, что умерший в больнице после избиения белорус Роман Бондаренко был трезв, вопреки заявлениям властей.

Теги: СМИ, МВД, Беларусь, преследования, Минск, запрет, экстремизм, соцсети, журналисты, сайт, работа, суд
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