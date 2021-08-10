ГОРДОН
 
 
МИР

В Беларуси хотят признать экстремистским сайт Zerkalo.io, который запустили члены команды заблокированного издания TUT.BY

Сайт Zerkalo.io был запущен в июле
Сайт Zerkalo.io был запущен в июле
Фото: zerkalo.io

В Беларуси хотят признать экстремистским сайт Zerkalo.io, который создали члены команды заблокированного ресурса TUT.BY. Об этом издание сообщило 9 августа.

13 августа суд продолжит рассмотрение иска министерства внутренних дел Беларуси о признании информационной продукции портала TUT.BY и его соцсетей экстремистскими материалами.

Издание пишет, что МВД решило дополнить иск новыми требованиями – признать экстремистским сайт Zerkalo.io.

"На интернет-ресурсе Zerkalo.io журналистами команды TUT.BY продолжается информационное давление, направленное на размещение информации с уклоном на дискредитацию органов государственной власти, информация преподносится односторонне, с негативной оценкой деятельности государственных органов, где завуалированно (от третьего лица) под видом информационных сообщений формируется контент, создающий массированное информационное давление на подписчиков, осуществляется пропаганда протестной активности в обществе (так называемые флешмобы), направленная на формирование и поддержание протестного настроения среди граждан и дестабилизацию общественной обстановки в стране", – говорится в обосновании МВД.

Кроме этого, в МВД хотят, чтобы суд признал экстремистскими логотипы (цифровые водяные знаки) TUT.BY и Zerkalo.

В Zerkalo.io заявили, что большая часть команды TUT.BY не имеет к новому изданию "никакого отношения" и в редакции не знают, какие именно материалы вызвали претензии МВД. 

Издание отметило, что продолжит работу. Редакция считает претензии МВД безосновательными.

Контекст:

О запуске сайта Zerkalo бывшая команда TUT.BY сообщила 8 июля. "Мы – это часть бывшей команды редакции и социальных сетей TUT.ВY", - заявляли они. Журналисты отметили, что страницы TUT.ВY в соцсетях станут соцсетями Zerkalo. "Zerkalo.io закончит свое существование в тот день, когда TUT.ВY сможет легально возобновить свою полноценную работу в Беларуси со всем архивом публикаций. Когда это произойдет, мы не знаем", – добавила команда издания.

В офисы белорусского оппозиционного портала TUT.BY в Минске и в регионах, а также домой к его редакторам пришли силовики 18 мая. Комитет государственного контроля Беларуси сообщил, что в отношении должностных лиц TUT.BY возбуждено уголовное дело, статья – "уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере".

После обысков силовики задержали 13 сотрудников портала TUT.BY. В Генпрокуратуре Беларуси заявили, что обыски были связаны с "многократным нарушением законодательства в части размещения запрещенной информации на портале TUT.BY. Заявление прокуратура опубликовала 18 мая в YouTube.

Домен сайта TUT.BY заблокирован, сообщал соучредитель портала Кирилл Волошин. Сайт не открывается также ни в Украине, ни в России даже с использованием VPN.

По данным платформы SimilarWeb, TUT.BY является самым популярным СМИ в Беларуси. TUT.BY активно освещал массовые акции протеста, которые начались в Беларуси 9 августа 2020 года после выборов президента.

В декабре прошлого года портал лишили статуса СМИ из-за четырех предупреждений, которые он получил за свои материалы.

Кроме того, под преследование попала и журналистка TUT.BY Катерина Борисевич. Ее приговорили к шести месяцам в колонии за материал, в котором она рассказала, что умерший в больнице после избиения белорус Роман Бондаренко был трезв, вопреки заявлениям властей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, экстремизм, журналисты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Береги свою ягодку-малинку!" Влад Яма поздравил жену с 14-летием со дня знакомства
"Береги свою ягодку-малинку!" Влад Яма поздравил жену с 14-летием со дня знакомства
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
"Деньги закончились, вот и вернулась", "Все постановочно!" Успенская показала, как помирилась с дочерью
"Деньги закончились, вот и вернулась", "Все постановочно!" Успенская показала, как помирилась с дочерью
"Обалдеть, один папин, другой мамин". Monatik показал подросших сыновей
"Обалдеть, один – папин, другой – мамин". Monatik показал подросших сыновей
В Минкульте инициировали проверку после обвинений в сексуальных домогательствах звезды фильма "В бой идут одни "старики" Талашко
В Минкульте инициировали проверку после обвинений в сексуальных домогательствах звезды фильма "В бой идут одни "старики" Талашко
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов". Каменских призналась, что не умеет расслабляться
"Бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов". Каменских призналась, что не умеет расслабляться
"Это называется удачно выйти замуж", "Наверное, устают зверски". Подольская спустя неделю после возвращения из Греции похвасталась отдыхом в Египте
"Это называется удачно выйти замуж", "Наверное, устают зверски". Подольская спустя неделю после возвращения из Греции похвасталась отдыхом в Египте
"Благодарна врачам и Богу, что с трудом, но дышу". МакSим обратилась к поклонникам после почти 40-дневной комы
"Благодарна врачам и Богу, что с трудом, но дышу". МакSим обратилась к поклонникам после почти 40-дневной комы
Жена бизнесмена Ярославского показала отдых c мужем на яхте в Турции
Жена бизнесмена Ярославского показала отдых c мужем на яхте в Турции
"Пусть будет легко". Беременная Осадчая сообщила о скорых родах
"Пусть будет легко". Беременная Осадчая сообщила о скорых родах
Панин объявил вознаграждение €500 тому, кто плюнет российскому пропагандисту Соловьеву "в рожу"
Панин объявил вознаграждение €500 тому, кто плюнет российскому пропагандисту Соловьеву "в рожу"
9 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
9 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Делает он это более 20 лет". Журналистка и студентки обвинили звезду фильма "В бой идут одни "старики" Талашко в сексуальных домогательствах
"Делает он это более 20 лет". Журналистка и студентки обвинили звезду фильма "В бой идут одни "старики" Талашко в сексуальных домогательствах
"Молодец, не растерялся". "Опять бабку надул". В сети показали, как Пугачева в белом костюме и желтых носках играет в нарды с сыном известного продюсера
"Молодец, не растерялся". "Опять бабку надул". В сети показали, как Пугачева в белом костюме и желтых носках играет в нарды с сыном известного продюсера
Отец герцогини Сассекской передал ей на 40-летие букет из 14 роз, но она его проигнорировала
Отец герцогини Сассекской передал ей на 40-летие букет из 14 роз, но она его проигнорировала
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Выглядит иначе из-за операций, но красиво". 54-летняя Хайек снялась в соблазнительных образах и позах
"Выглядит иначе из-за операций, но красиво". 54-летняя Хайек снялась в соблазнительных образах и позах
Панин объявил вознаграждение €500 тому, кто плюнет российскому пропагандисту Соловьеву "в рожу"
Панин объявил вознаграждение €500 тому, кто плюнет российскому пропагандисту Соловьеву "в рожу"
"Лысый хорошо пристроился". Настя Каменских показала совместный портрет с Потапом
"Лысый хорошо пристроился". Настя Каменских показала совместный портрет с Потапом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS