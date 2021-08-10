В Беларуси хотят признать экстремистским сайт Zerkalo.io, который запустили члены команды заблокированного издания TUT.BY

13 августа суд продолжит рассмотрение иска министерства внутренних дел Беларуси о признании информационной продукции портала TUT.BY и его соцсетей экстремистскими материалами.

Издание пишет, что МВД решило дополнить иск новыми требованиями – признать экстремистским сайт Zerkalo.io.

"На интернет-ресурсе Zerkalo.io журналистами команды TUT.BY продолжается информационное давление, направленное на размещение информации с уклоном на дискредитацию органов государственной власти, информация преподносится односторонне, с негативной оценкой деятельности государственных органов, где завуалированно (от третьего лица) под видом информационных сообщений формируется контент, создающий массированное информационное давление на подписчиков, осуществляется пропаганда протестной активности в обществе (так называемые флешмобы), направленная на формирование и поддержание протестного настроения среди граждан и дестабилизацию общественной обстановки в стране", – говорится в обосновании МВД.

Кроме этого, в МВД хотят, чтобы суд признал экстремистскими логотипы (цифровые водяные знаки) TUT.BY и Zerkalo.

В Zerkalo.io заявили, что большая часть команды TUT.BY не имеет к новому изданию "никакого отношения" и в редакции не знают, какие именно материалы вызвали претензии МВД.

Издание отметило, что продолжит работу. Редакция считает претензии МВД безосновательными.