"Потемкинские деревни и немые люди". О Беларуси рассказал переехавший в Украину шоумен Дудинский

Речь об этом зашла после реплики журналиста, что украинцы представляют себе Беларусь по стереотипам о ГОСТе, чистых продуктах, хороших дорогах, бесплатной медицине и работе ферм, где "каждому фермеру – дом".

"Потому что вам только это рассказывают. У нас все каналы – государственные, это все единый рупор, и то, о чем они вещают, сливается в один мощный поток… Как на самом деле, можно узнать, только сев в машину и проехав по Беларуси", – объяснил Дудинский.

Он подчеркнул, что в Беларуси "фермеров нет – есть колхозники".

"Если бы вы могли видеть, в каких домах они живут! Из говна и палок. В красивом сюжете вам расскажут, что передовику производства в таком-то колхозе дали дом. Но этот дом построен так "качественно", что через два-три года сложится как книжка. И никто им заниматься не будет. У комбайнера Васи и приближенных президента разные дома. Со стороны вам кажется, что в деревне у Васи все отлично. Но на деле Беларусь – это потемкинские деревни и немые люди", – заявил шоумен.