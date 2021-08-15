ГОРДОН
 
 
МИР

"Потемкинские деревни и немые люди". О Беларуси рассказал переехавший в Украину шоумен Дудинский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украину Дудинский переехал в июне
В Украину Дудинский переехал в июне
Фото: katyarayaa / Instagram

В Беларуси не так хорошо, как об этом рассказывают государственные СМИ, заявил переехавший в Украину белорусский шоумен, телеведущий Денис Дудинский в интервью "Обозревателю", которое было опубликовано 15 августа.

Речь об этом зашла после реплики журналиста, что украинцы представляют себе Беларусь по стереотипам о ГОСТе, чистых продуктах, хороших дорогах, бесплатной медицине и работе ферм, где "каждому фермеру – дом".

"Потому что вам только это рассказывают. У нас все каналы – государственные, это все единый рупор, и то, о чем они вещают, сливается в один мощный поток… Как на самом деле, можно узнать, только сев в машину и проехав по Беларуси", – объяснил Дудинский.

Он подчеркнул, что в Беларуси "фермеров нет – есть колхозники".

"Если бы вы могли видеть, в каких домах они живут! Из говна и палок. В красивом сюжете вам расскажут, что передовику производства в таком-то колхозе дали дом. Но этот дом построен так "качественно", что через два-три года сложится как книжка. И никто им заниматься не будет. У комбайнера Васи и приближенных президента разные дома. Со стороны вам кажется, что в деревне у Васи все отлично. Но на деле Беларусь – это потемкинские деревни и немые люди", – заявил шоумен.

Контекст:

Дудинского в Беларуси задерживали осенью 2020 года. Тогда его обвинили в участии в несанкционированном мероприятии и дали 10 суток административного ареста. По информации "Радыё Свабода", в итоге он отбыл 12 суток без объяснения причин.

2 июня 2021 года домой к семье Дудинского с обыском пришли сотрудники финансовой милиции и забрали его и жену Катерину Раецкую на допрос. Сообщалось, что Дудинского "проверяют по вопросам налогообложения".

9 июня Раецкая сообщила, что они с мужем выехали в Украину.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

В Беларуси проходили акции протеста несогласных с результатами выборов. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. По данным оппозиции, погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Преследования оппозиции в стране продолжаются до сих пор.

Теги: телевидение, Беларусь, медицина, продукты, дороги, фермеры, телеведущий, власть, шоумен, дом, Денис Дудинский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
16-летняя дочь Поляковой на камеру поцеловалась с парнем
16-летняя дочь Поляковой на камеру поцеловалась с парнем
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Горячая женщина", "Фигура – отпад". Федишин в леопардовом купальнике позировала на пляже
"Горячая женщина", "Фигура – отпад". Федишин в леопардовом купальнике позировала на пляже
"Трэвис влияет на тебя сильнее, чем должен". Кортни Кардашян решилась на резкую перемену в образе
"Трэвис влияет на тебя сильнее, чем должен". Кортни Кардашян решилась на резкую перемену в образе
"Такие фото делает только тот, кто не может вас забыть". Каминская соблазнительно позировала на камеру перед экс-супругом
"Такие фото делает только тот, кто не может вас забыть". Каминская соблазнительно позировала на камеру перед экс-супругом
"Я охренела. Самолет похож на суперстаринный автобус". Бабкина пережила паническую атаку во время полета
"Я охренела. Самолет похож на суперстаринный автобус". Бабкина пережила паническую атаку во время полета
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
"Мамина копия", "Красотки". Ребрик поделилась теплым фото с дочерью
"Мамина копия", "Красотки". Ребрик поделилась теплым фото с дочерью
Неудачные прыжки в толпу и откровенные наряды. Måneskin зажгли на фестивале в Бельгии. Видео
Неудачные прыжки в толпу и откровенные наряды. Måneskin зажгли на фестивале в Бельгии. Видео
63-летняя Шэрон Стоун показала себя без косметики и фильтров
63-летняя Шэрон Стоун показала себя без косметики и фильтров
"Очень тяжелый день". Умер отец Виталия Козловского
"Очень тяжелый день". Умер отец Виталия Козловского
  "Самая большая роскошь". Пэрис Хилтон похвасталась сумкой за $65 тыс. Как она выглядит?
  "Самая большая роскошь". Пэрис Хилтон похвасталась сумкой за $65 тыс. Как она выглядит?
Jerry Heil появилась на красной дорожке Одесского кинофестиваля в образе галстука
Jerry Heil появилась на красной дорожке Одесского кинофестиваля в образе галстука
"В этой стране мои корни". Лобода дала концерт в Одессе и анонсировала выступление в Киеве
"В этой стране мои корни". Лобода дала концерт в Одессе и анонсировала выступление в Киеве
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"Жил на три семьи". Хименес-Браво рассказал, почему разрушились его отношения с отцом
"Жил на три семьи". Хименес-Браво рассказал, почему разрушились его отношения с отцом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
"Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
"Так шикарно и сексуально!", "Горячо". 54-летняя Хайек поделилась снимком с огромным декольте
"Так шикарно и сексуально!", "Горячо". 54-летняя Хайек поделилась снимком с огромным декольте
"Подберите слюни, ею наслаждается Потап". Каменских взбудоражила фанатов снимкам в бикини
"Подберите слюни, ею наслаждается Потап". Каменских взбудоражила фанатов снимкам в бикини
"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы
"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
"Гаэль – очень удачливый мужчина". Свитолина поделилась соблазнительным кадром в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS