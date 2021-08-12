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"США продолжат поддержку народа Беларуси". Посольство в Минске отреагировало на требование сократить дипмиссию

В США обещают продолжать взаимодействие с белорусами
В США обещают продолжать взаимодействие с белорусами
Фото: pixabay.com

Американское посольство в Беларуси заявило 11 августа в Facebook, что их дипломаты продолжат работу по поддержке белорусского народа.

Накануне МИД Беларуси в ответ на американские санкции отозвал свое согласие на назначение посла США в Беларуси и потребовал сократить дипмиссию США в Минске до пяти человек.

"Режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко ответил угрозами, попытками запугивания и дальнейшим сокращением пространства для диалога. Ответственность за ухудшение отношений между США и Беларусью лежит на режиме – на его неспособности позволить независимым голосам прозвучать в Беларуси и его нежелании соблюдать международные обязательства. Правительство Соединенных Штатов, посол Джули Фишер и сотрудники посольства США в Минске продолжат работу в поддержку народа Беларуси", – говорится в сообщении.

Американские дипломаты пообещали, что они "будут продолжать взаимодействовать с белорусами, в том числе с лидерами продемократического движения, профессионалами СМИ, студентами, учителями, спортсменами и другими членами гражданского общества, где бы они ни находились".

"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с элементами гражданского общества и независимыми СМИ в поддержку основных свобод народа Беларуси. Соединенные Штаты ясно заявляли о шагах, необходимых для разрешения внутреннего кризиса в Беларуси, изложенных в отчете экспертной миссии ОБСЕ: немедленное и безоговорочное освобождение всех политических заключенных, подлинный и всеобъемлющий диалог с оппозицией и гражданским обществом и свободные и справедливые выборы под международным наблюдением", – объяснили в посольстве США.

https://www.facebook.com/usembassy.minsk/posts/4300858739960131

Контекст:

Посол США покинул Беларусь в 2008 году, вскоре после того, как Минск отозвал главу диппредставительства из Вашингтона. Отзыв белорусского посла стал реакцией на введение санкций против государственной компании "Белнефтехим". В течение следующих 12 лет посольства США и Беларуси возглавляли временные поверенные.

Договоренность об обмене послами между США и Беларусью была достигнута в сентябре 2019 года на встрече заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Дэвида Хейла с Александром Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси.

20 апреля 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп сообщал, что послом в Беларуси должна была стать заместитель помощника госсекретаря США по Западной Европе и Европейскому союзу Джули Фишер.

Теги: США, Беларусь, посольство, Минск, посол США, МИД Беларуси, дипломаты, посол, Джули Фишер
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