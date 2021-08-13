"Список статей огромный". Экс-кандидата в президенты Беларуси Дмитриева отпустили, он рассказал о своем задержании

Дмитриева задержали утром 12 августа. Политик рассказал, что он отводил детей в школьный лагерь. У школьных ворот к нему подошли силовики, они представились, провели его в машину и отвезли домой на обыск.

"Они заглядывали в каждый ящик, смотрели везде. После обыска у меня была изъята вся техника и мы поехали на допрос, который продолжался на протяжении нескольких часов", – сообщил Дмитриев. При этом он добавил, что "осматривали тщательно, но кошку так и не нашли, этот ниндзя черный умудрился затихариться".

Он отметил, что не может рассказать подробности допроса и обстоятельства дела, так как с него взяли подписку о неразглашении, но "список статей огромный, их все запомнить невозможно, да и сегодня это такое дело – статья туда, статья сюда".

"Я до последнего считал, что поеду сейчас, как Лещеня (экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, был задержан 11 августа – "ГОРДОН") на Окрестина. Будем вместе с ним обсуждать его диппрошлое. Но в конце с меня взяли подписку о неразглашении, определили мой статус в уголовном деле и сказали мне: "Идите". Вот такой день. У меня нет ни техники, ни компьютера, ни телефонов", – рассказал политик.

Дмитриев подчеркнул, что не собирается уезжать из Беларуси и добавил, что подписку о невыезде у него не взяли.

"Мой сегодняшний допрос, обыск и, самое главное, то, что меня отпустили, показывает, что какое-то время у меня еще есть. Я не знаю, сколько", – сказал Дмитриев.

"Говори правду" – кампания в Беларуси, начатая в начале 2010 года. Она стала базой для выдвижения Владимира Некляева кандидатом на президентских выборах 2010 года. В апреле 2015 года Некляев заявил о своем уходе из кампании, ее новым руководителем был избран Андрей Дмитриев. Активист кампании "Говори правду" Татьяна Короткевич была выдвинута кандидатом в президенты на выборах 2015 года.

Дмитриев стал кандидатом в президенты Беларуси на выборах 2020 года.