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"Список статей огромный". Экс-кандидата в президенты Беларуси Дмитриева отпустили, он рассказал о своем задержании

Дмитриев отводил детей в школьный лагерь, и у школьных ворот его задержали силовики
Дмитриев отводил детей в школьный лагерь, и у школьных ворот его задержали силовики
Фото: Андрей Дмитриев / Facebook

Экс-кандидат в президенты Беларуси, сопредседатель движения "Говори правду" Андрей Дмитриев рассказал о своем задержании. Он вел стрим в Facebook вечером 12 августа.

Дмитриева задержали утром 12 августа. Политик рассказал, что он отводил детей в школьный лагерь. У школьных ворот к нему подошли силовики, они представились, провели его в машину и отвезли домой на обыск.

"Они заглядывали в каждый ящик, смотрели везде. После обыска у меня была изъята вся техника и мы поехали на допрос, который продолжался на протяжении нескольких часов", – сообщил Дмитриев. При этом он добавил, что "осматривали тщательно, но кошку так и не нашли, этот ниндзя черный умудрился затихариться".

Он отметил, что не может рассказать подробности допроса и обстоятельства дела, так как с него взяли подписку о неразглашении, но "список статей огромный, их все запомнить невозможно, да и сегодня это такое дело – статья туда, статья сюда".

"Я до последнего считал, что поеду сейчас, как Лещеня (экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, был задержан 11 августа – "ГОРДОН") на Окрестина. Будем вместе с ним обсуждать его диппрошлое. Но в конце с меня взяли подписку о неразглашении, определили мой статус в уголовном деле и сказали мне: "Идите". Вот такой день. У меня нет ни техники, ни компьютера, ни телефонов", – рассказал политик.

Дмитриев подчеркнул, что не собирается уезжать из Беларуси и добавил, что подписку о невыезде у него не взяли.

"Мой сегодняшний допрос, обыск и, самое главное, то, что меня отпустили, показывает, что какое-то время у меня еще есть. Я не знаю, сколько", – сказал Дмитриев.

"Говори правду" – кампания в Беларуси, начатая в начале 2010 года. Она стала базой для выдвижения Владимира Некляева кандидатом на президентских выборах 2010 года. В апреле 2015 года Некляев заявил о своем уходе из кампании, ее новым руководителем был избран Андрей Дмитриев. Активист кампании "Говори правду" Татьяна Короткевич была выдвинута кандидатом в президенты на выборах 2015 года.

Дмитриев стал кандидатом в президенты Беларуси на выборах 2020 года.

Контекст:

Выборы в Беларуси прошли 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти в стране с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской. Несогласные с результатами голосования с тех пор устраивают массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые протесты в Беларуси прекратились. Силовики продолжают задержания активистов и журналистов оппозиционных изданий. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов"

Теги: Беларусь, обыск, допрос, задержание, обыски, Андрей Дмитриев
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