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Лукашенко сам загнал себя в тупик и полностью зависит от Путина – Климкин

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Климкин: Ну если ты диктатор, не опускайся до таких мелочных вещей
Климкин: Ну если ты диктатор, не опускайся до таких мелочных вещей
Фото: EPA

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко не смог удержать самостоятельность, загнал себя в ловушку и попал в полную зависимость от президента России Владимира Путина, считает экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24" 11 августа.

Климкин подчеркнул, что считает Беларусь дружественной страной и испытывает большую симпатию к белорусам, но Лукашенко после всех его слов и действий он назвал "обычным диктатором". 

"Лукашенко до определенного момента пытался удержать определенную самостоятельность. И я, понимая наши национальные интересы, был против того, чтобы загонять Лукашенко в глухой угол. А теперь Лукашенко сам загнал себя", – считает дипломат.

Он отметил, что сначала Лукашенко "превратился в воздушного пирата", и это видел весь мир, а теперь гоняет самолеты из Ирака в Минск, отправляет людей на границу с Литвой и там бросает их на произвол судьбы.

"Ну если ты диктатор, не опускайся до таких мелочных вещей", – обратился Климкин к Лукашенко.

По словам экс-министра, Лукашенко нельзя толкнуть к Путину, потому что "он уже там".

"Руку ему подавать больше никто не будет, хочет он или не хочет. Теперь он не самостоятелен. Ваш вопрос – а Запад не толкает Лукашенко к Путину? Уже все, до свидания, он у Путина... Он сейчас финансово полностью зависит от Путина. Если не будет помощи от России... Посмотрите на белорусский бюджет – экономика в принципе уже не работает. Она почти зависит от России", – считает Климкин.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Позднее Евросоюз и США ввели несколько пакетов санкций против режима Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились. 

Лукашенко на пресс-конференции 9 августа заявил о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом, а также угрожал "поставить на колени" Украину вместе с Путиным.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, миграция, экономика, Павел Климкин, самолеты
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