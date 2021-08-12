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В Беларуси задержали бывшего конкурента Лукашенко на выборах президента – правозащитники

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Дмитриев на выборах набрал 1,21% голосов
Дмитриев на выборах набрал 1,21% голосов
Фото: wikipedia.org

12 августа в Беларуси задержали бывшего кандидата в президенты страны Андрея Дмитриева. Об этом проинформировал в Facebook правозащитный центр "Весна".

"Сегодня утром был задержан кандидат в президенты на выборах 2020 года Андрей Дмитриев. [...] На данный момент неизвестно, по какой причине и каким ведомством он был задержан, а также где находится", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/ViasnaHumanRights/posts/4130718327006035

Факт задержания Дмитриева подтвердила его коллега по объединению "Говори правду" Татьяна Короткевич, отмечает "Радыё Свабода".

На выборах президента Беларуси Дмитриев, по официальной информации, получил поддержку 1,21% избирателей.

Контекст:

Выборы в Беларуси прошли 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти в стране с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской. Несогласные с результатами голосования с тех пор устраивают массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые протесты в Беларуси прекратились. Силовики продолжают задержания несогласных с результатами голосования.

Теги: Беларусь, выборы, правозащитники, задержание, президент, протесты в Беларуси
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