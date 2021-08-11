В Беларуси чемпиону мира по боксу Кудину дали 2,5 года колонии. Его выдала Россия вопреки запрету ЕСПЧ

Его признали виновным по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса Беларуси (сопротивление сотруднику милиции или другому лицу, охраняющему общественный порядок).

Прокурор просил приговорить Кудина к 3,5 годам колонии.

Контекст:

Кудина задержали в Беларуси после акции протеста 10 августа 2020 года, а 21 августа отпустили. Сам спортсмен говорил каналу "Настоящее время", что "применил самооборону, пострадало несколько силовиков".

Через некоторое время спортсмен оказался в России и просил там политического убежища. 21 января 2021 года Кудина задержали в Москве. Позже суд принял решение, что его можно выслать в Беларусь. Кудина экстрадировали в Беларусь 22 июля.

"Русская служба BBC" отмечает, что после того, как 21 июля суд в России подтвердил решение об экстрадиции Кудина в Беларусь, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал остановить высылку. ЕСПЧ ссылался на документ, согласно которому сначала нужно было изучить вопрос, грозят ли Кудину в Минске пытки. Россия решение ЕСПЧ не выполнила.

Кудин – белорусский боец ММА, заслуженный мастер спорта Беларуси, чемпион мира по тайскому боксу среди любителей (2006, 2007, 2008, 2011, 2014 годы), чемпион мира по кикбоксингу среди любителей (2007, 2009 годы), а также чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов (2007 год).