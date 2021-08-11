"Сотрудники КГБ ничего не делали с нами в самолете". Гостелеканал Беларуси показал интервью с девушкой Протасевича

Сапега появилась в эфире проекта "Это другое", которое ведет Ксения Лебедева. Девушка рассказала, как Протасевич передал ей технику перед посадкой самолета "для обеспечения минимальной безопасности".

"Никто не подумал о том, что задержат меня. Он пытался дать мне технику, фотоаппарат и так далее. Но не получилось", – сообщила она.

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Из разговоров с Протасевичем был сделан вывод, что к посадке самолета Ryanair в Минске причастен его рабочий коллектив, отметила Сапега.

"Такой вариант не стоит исключать. Никакие сотрудники КГБ в самолете ничего не делали с нами, их не было", – рассказала девушка.

Сапега сказала, что старалась не углубляться в эту ситуацию.

"И я до сих пор нахожусь в этой ситуации. И, наверное, после того, как история со мной закончится, мне понадобится еще какое-то время, чтобы осознать и сделать какое-то здравое и трезвое заключение, дать какую-то оценку. Сейчас я не делаю никаких оценок. О планах на будущее говорить еще рановато. Но на данный момент я ощущаю себя гораздо лучше, чем в первые дни все же. Настроение нормальное и готова идти дальше", – заключила она.