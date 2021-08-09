Боевики "ЛНР" допросили Протасевича – Лукашенко

Лукашенко: Не дай бог, случись что с Протасевичем, как с Шишовым, – крыть нечем Фото: president.gov.by

"Они же приехали сюда его допросить. Я сказал: "Да, пускай приезжают. Если есть вопросы, пусть задают, но в Беларуси". Приехали, допросили, пояснял все. Они остались удовлетворенными этим разговором", – сказал Лукашенко.

При этом он сказал о Протасевиче: "Ну какой он стрелок?"

Во время пресс-конференции Лукашенко заявил, что не рад тому, что Протасевич находится в Беларуси, об этом сообщила пресс-служба президента.

"Мне бы было проще, чтобы он был в Польше или Литве. Почему? Потому что они его заказали. И мне надо его сейчас защищать. Потому что, не дай бог, случись что с Протасевичем, как с [главой "Белорусского дома в Украине" Виталием] Шишовым, – крыть нечем, преступление на территории Беларуси", – подчеркнул Лукашенко.