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Боевики "ЛНР" допросили Протасевича – Лукашенко

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Лукашенко: Не дай бог, случись что с Протасевичем, как с Шишовым, крыть нечем
Лукашенко: Не дай бог, случись что с Протасевичем, как с Шишовым, – крыть нечем
Фото: president.gov.by

Боевики "ЛНР" приезжали в Беларусь, чтобы допросить оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Об этом 9 августа в ходе пресс-конференции заявил Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, сообщила "Украинская правда".

"Они же приехали сюда его допросить. Я сказал: "Да, пускай приезжают. Если есть вопросы, пусть задают, но в Беларуси". Приехали, допросили, пояснял все. Они остались удовлетворенными этим разговором", – сказал Лукашенко.

При этом он сказал о Протасевиче: "Ну какой он стрелок?"

Во время пресс-конференции Лукашенко заявил, что не рад тому, что Протасевич находится в Беларуси, об этом сообщила пресс-служба президента.

"Мне бы было проще, чтобы он был в Польше или Литве. Почему? Потому что они его заказали. И мне надо его сейчас защищать. Потому что, не дай бог, случись что с Протасевичем, как с [главой "Белорусского дома в Украине" Виталием] Шишовым, – крыть нечем, преступление на территории Беларуси", – подчеркнул Лукашенко.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). Для "сопровождения" самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС. Протасевич, который летел этим рейсом, был  задержан.

Лукашенко утверждал, что задержанные Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега "убивали людей на Донбассе". Однако основатель полка "Азов" Андрей Билецкий рассказал, что журналист присоединился к украинским добровольцам в качестве военного корреспондента. Родители Протасевича тоже говорят, что на Донбассе он был в качестве журналиста и фотографа.

Украинский журналист Денис Казанский 1 июня в Facebook обнародовал отрывок из сюжета hromadske, на котором есть Протасевич. "Он получил легкое ранение, и ему оказывают помощь. На видео видно, что, в отличие от бойцов "Азова", Роман одет по гражданке", – подчеркнул Казанский.

"Генпрокуратура" террористической организации "ЛНР" заявляла, что обратилась к Беларуси с просьбой передать ей Протасевича1 июня Лукашенко согласился, чтобы террористы "ЛНР" допросили Протасевича. "Милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы", – сказал он.

Сам Протасевич 3 июня в эфире белорусского государственного канала говорил, что в 2014 году был на Донбассе журналистом при "Азове", не входил в штат и не был в зоне боевых действий.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, боевики, журналисты, ЛНР, пресс-конференция, Роман Протасевич, стрелок, Виталий Шишов
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