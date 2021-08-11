Из конституции Беларуси планируют убрать норму о стремлении к нейтралитету

Вместо этого в конституции собираются закрепить положение, согласно которому с территории Беларуси не будет никаких угроз другим государствам.
"Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом Организации Договора о коллективной безопасности и фактически входит в военно-политический блок, то надо привести положение конституции в соответствие с объективной реальностью", – сказал Миклашевич.
Он добавил, что для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международными договорами Беларусь будет использовать коллективную оборону.
Проект поправок в основной документ страны представят называющему себя президентом Александру Лукашенко до 1 сентября.
На январь – февраль 2022 года в Беларуси планируется референдум по поправкам в конституцию.
Решение о проведении референдума было принято в ответ на требование оппозиции провести повторные выборы президента Беларуси. Лукашенко говорил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году).
В июле конституционная комиссия представила проект изменений Лукашенко, но он вернул их на доработку.
Выборы в стране прошли 9 августа прошлого года. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской. Несогласные с результатами голосования с тех пор устраивают массовые акции протеста.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Евросоюз и США неоднократно вводили санкции против Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов.