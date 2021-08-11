Из конституции Беларуси планируют убрать норму о стремлении к нейтралитету

Вместо этого в конституции собираются закрепить положение, согласно которому с территории Беларуси не будет никаких угроз другим государствам.

"Учитывая реальную действительность, поскольку Республика Беларусь является членом Организации Договора о коллективной безопасности и фактически входит в военно-политический блок, то надо привести положение конституции в соответствие с объективной реальностью", – сказал Миклашевич.

Он добавил, что для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с международными договорами Беларусь будет использовать коллективную оборону.

Проект поправок в основной документ страны представят называющему себя президентом Александру Лукашенко до 1 сентября.