В Беларуси заявили, что для охраны границы могут "поставить под ружье хлеборобов и рабочих"

Белорусский чиновник не исключил дальнейшую эскалацию конфликтов на отдельных участках границы с Литвой и Польшей.

При этом Вольфович добавил, что "не хотелось бы отрывать от работы хлеборобов и рабочих, но если обстановка потребует, под ружье поставят тех, кого надо".

Выход из сложившейся ситуации Вольфович видит в поиске компромиссов. По его словам, нужно садиться за стол переговоров и вести нормальный диалог, а не вводить санкции.