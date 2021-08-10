В Беларуси заявили, что для охраны границы могут "поставить под ружье хлеборобов и рабочих"

Белорусский чиновник не исключил дальнейшую эскалацию конфликтов на отдельных участках границы с Литвой и Польшей.
При этом Вольфович добавил, что "не хотелось бы отрывать от работы хлеборобов и рабочих, но если обстановка потребует, под ружье поставят тех, кого надо".
Выход из сложившейся ситуации Вольфович видит в поиске компромиссов. По его словам, нужно садиться за стол переговоров и вести нормальный диалог, а не вводить санкции.
Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 5 августа поручил закрыть "каждый метр границы" Беларуси с юга и запада.
Летом 2021 года из-за резкого наплыва мигрантов, которые едут через Беларусь, миграционный кризис начался в Литве. По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 5 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4110 мигрантов.
В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны.
Премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните 6 августа призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси "использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены".
Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует "быстрого, жесткого и решительного" ответа "белорусскому режиму", а также активизации дипломатической, финансовой и технической поддержки Литвы со стороны институтов Евросоюза.
2 июля о решении ввести чрезвычайную ситуацию объявило правительство Литвы. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. Пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили.