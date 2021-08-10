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В Беларуси заявили, что для охраны границы могут "поставить под ружье хлеборобов и рабочих"

Лукашенко поручил закрыть "каждый метр границы" Беларуси
Лукашенко поручил закрыть "каждый метр границы" Беларуси
Фото: ЕРА

Нагнетание обстановки на границе с Беларусью и провокация пограничников ни к чему хорошему не приведут. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович 10 августа в комментарии "Sputnik.Беларусь".

Белорусский чиновник не исключил дальнейшую эскалацию конфликтов на отдельных участках границы с Литвой и Польшей. 

При этом Вольфович добавил, что "не хотелось бы отрывать от работы хлеборобов и рабочих, но если обстановка потребует, под ружье поставят тех, кого надо".

Выход из сложившейся ситуации Вольфович видит в поиске компромиссов. По его словам, нужно садиться за стол переговоров и вести нормальный диалог, а не вводить санкции.

Контекст:

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 5 августа поручил закрыть "каждый метр границы" Беларуси с юга и запада.

Летом 2021 года из-за резкого наплыва мигрантов, которые едут через Беларусь, миграционный кризис начался в Литве. По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 5 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4110 мигрантов.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны.

Премьер-министры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Кая Каллас и Ингрида Шимоните 6 августа призвали расширить санкции против Беларуси из-за нелегальных мигрантов. Они осудили попытки властей Беларуси "использовать нелегальную миграцию для оказания политического давления на Европейский союз и его государства-члены".

Премьеры трех стран отметили, что ухудшение ситуации на границе ЕС требует "быстрого, жесткого и решительного" ответа "белорусскому режиму", а также активизации дипломатической, финансовой и технической поддержки Литвы со стороны институтов Евросоюза.

2 июля о решении ввести чрезвычайную ситуацию объявило правительство Литвы. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. Пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили.

Теги: Беларусь, Польша, Литва, пограничники, границы
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