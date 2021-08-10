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Лукашенко поручил разработать ответные меры на новые санкции Запада

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Санкции против Беларуси накануне ввели Великобритания, США и Канада
Санкции против Беларуси накануне ввели Великобритания, США и Канада
Фото: depositphotos.com

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко поручил белорусскому правительству разработать ответные меры на новые санкции Запада. Об этом заявила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, сообщило 10 августа белорусское госагентство БЕЛТА.

Речь идет о введенных накануне санкциях Великобритании, а также США и Канады.

"Глава государства поручил правительству выработать комплекс дополнительных мер против очередного санкционного витка. Беларусь в долгу не останется. Насколько возможно, мы примем ответные меры", – утверждает Эйсмонт.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

16 июня 2021 года стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

21 июня Евросоюз утвердил решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 физических и восьми юридических лиц из Беларуси. Среди них – бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военнослужащие.

24 июня ЕС ввел экономические санкции против Беларуси. Они включают запрет на поставки оборудования, технологий и программного обеспечения для мониторинга и перехвата телефонных разговоров и идентификации пользователей в интернете; запрет поставок товаров двойного назначения и технологий для использования в военных целях; ограничение торговли нефтепродуктами, продуктами с содержанием калия и табачной продукцией; ограничение доступа к финансовым рынкам ЕС; запрет на услуги страхования для белорусского правительства и государственных органов страны и другое.

Теги: США, Беларусь, Великобритания, Александр Лукашенко, Канада, санкции, Евросоюз
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