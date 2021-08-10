В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Беларуси после высказываний Лукашенко

Лукашенко говорил о готовности признать российский суверенитет над Крымом Фото: ЕРА

Белорусского дипломата предупредили, что заявление Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом равнозначно соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины со всеми связанными международно-правовыми последствиями.

"От белорусской стороны мы запросили объяснения о словах Лукашенко, которые могут свидетельствовать о допуске белорусской стороной на свою территорию самоназванных прокуроров из временно оккупированного Луганска для допроса [оппозиционного журналиста] Романа Протасевича. В случае подтверждения это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался", – отметили в министерстве.

Высказывание Лукашенко о переправке оружия и подготовке в Украине "боевиков" для действий на территории Беларуси в МИД Украины назвали безответственной и далекой от реалий пропагандой.

"Очевидно, это является продуктом искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении Лукашенко образа Украины как "враждебной" Беларуси и белорусскому народу, что абсолютно не соответствует действительности. Фейком о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси", – добавили в МИД.

Угрозы Лукашенко "поставить на колени" Украину, прикрываясь президентом РФ Владимиром Путиным, являются проявлением слабости, а не демонстрацией силы, сообщили в украинском ведомстве.

"Путин не смог поставить Украину на колени, поэтому надежды Лукашенко на него являются проигрышной ставкой", – подчеркнули чиновники.