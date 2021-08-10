Лукашенко попросил Россию предоставить новый кредит

Он отметил, что МВФ собирался выделить стране "под миллиард долларов, но наши беглые подняли вой: нельзя режиму давать деньги".
Лукашенко сказал, что был бы благодарен президенту РФ Владимиру Путину, если бы Россия через Евразийский банк выделила кредит Беларуси.
Беларусь в апреле 2020 года обратилась в Международный валютный фонд с просьбой о предоставлении кредита в размере $940 млн в рамках инструментов быстрого финансирования для борьбы с пандемией. При этом Лукашенко заявил, что страна не будет выполнять дополнительные условия МВФ.
16 сентября 2020 года Путин и Лукашенко провели четырехчасовые переговоры в Сочи, в ходе которых глава Кремля пообещал Лукашенко "в этот сложный момент" государственный кредит в размере $1,5 млрд.
$0,5 млрд Беларусь получила через Евразийский фонд стабилизации и развития, отмечает "Интерфакс". Двумя траншами страна получила еще $1 млрд – в декабре 2020 года и в июне 2021-го.