Лукашенко попросил Россию предоставить новый кредит

Он отметил, что МВФ собирался выделить стране "под миллиард долларов, но наши беглые подняли вой: нельзя режиму давать деньги".

Лукашенко сказал, что был бы благодарен президенту РФ Владимиру Путину, если бы Россия через Евразийский банк выделила кредит Беларуси.

Беларусь в апреле 2020 года обратилась в Международный валютный фонд с просьбой о предоставлении кредита в размере $940 млн в рамках инструментов быстрого финансирования для борьбы с пандемией. При этом Лукашенко заявил, что страна не будет выполнять дополнительные условия МВФ.