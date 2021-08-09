МИД Украины призвал власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ

Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси, отметили в МИД Фото: depositphotos.com

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 9 августа на сайте МИД.

"К сожалению, за год ситуация в Республике Беларусь в области свободы слова ухудшилась. Были закрыты и заблокированы десятки независимых СМИ и общественных организаций. Значительное количество журналистов, правозащитников, представителей творческой интеллигенции и рядовых белорусов оказались за решеткой по политически мотивированными обвинениям. Тысячи белорусов были вынуждены покинуть родину. Белорусские власти применяют политические репрессии и преследования как внутри, так и за пределами Беларуси", – говорится в заявлении.

Как отметили в МИД, "Украина останется открытой для граждан Беларуси, вынужденных искать места проживания и трудоустройства".

"Белорусский народ является одним из самых близких и дружеских Украине. Уверены, что у нас не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов", – резюмировали в украинском внешнеполитическом ведомстве.