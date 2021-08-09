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МИД Украины призвал власти Беларуси освободить политзаключенных и прекратить репрессии против независимых СМИ

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Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси, отметили в МИД
Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси, отметили в МИД
Фото: depositphotos.com

В первую годовщину президентских выборов в Беларуси, результаты которых не признало международное сообщество, Министерство иностранных дел (МИД) Украины призвало власти соседней республики "вернуться в демократическое русло", освободить всех политзаключенных, а также "прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций".

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 9 августа на сайте МИД.

"К сожалению, за год ситуация в Республике Беларусь в области свободы слова ухудшилась. Были закрыты и заблокированы десятки независимых СМИ и общественных организаций. Значительное количество журналистов, правозащитников, представителей творческой интеллигенции и рядовых белорусов оказались за решеткой по политически мотивированными обвинениям. Тысячи белорусов были вынуждены покинуть родину. Белорусские власти применяют политические репрессии и преследования как внутри, так и за пределами Беларуси", – говорится в заявлении.

Как отметили в МИД, "Украина останется открытой для граждан Беларуси, вынужденных искать места проживания и трудоустройства".

"Белорусский народ является одним из самых близких и дружеских Украине. Уверены, что у нас не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов", – резюмировали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Теги: Россия, СМИ, Украина, Беларусь, выборы, МИД Украины, Москва, демократия, Минск, политзаключенные, акции протеста
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