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Кулеба: Сейчас прямых угроз со стороны Беларуси нет, но все может измениться

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Кулеба: Лукашенко хочет демонстрировать свою власть и мстить тем странам, которые, по его мнению, действуют против него
Кулеба: Лукашенко хочет демонстрировать свою власть и мстить тем странам, которые, по его мнению, действуют против него
Фото: EPA

Угрозы Украине со стороны Беларуси пока нет, но ситуация может измениться. Об этом в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 21 августа, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас каких-то очевидных прямых угроз нет, но в любой момент все может измениться, потому что [считающий себя президентом Беларуси] Александр Лукашенко может в любой момент принять любое решение. И к этим различным сценариям мы должны быть готовы", – сказал он.

По словам Кулебы, Лукашенко "хочет демонстрировать свою власть и мстить тем странам, которые, по его мнению, действуют против него", и ситуация в Беларуси будет "своеобразными качелями". В качестве примера он привел ситуацию с мигрантами на границе Беларуси и Литвы.

"Поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию. И этот вопрос является абсолютно приоритетным для правительства, для президента", – добавил глава МИД.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, МИД Украины, Дмитрий Кулеба
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