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Внучка Лукашенко будет учиться в России. Она сдала экзамены в МГУ как иностранный студент

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Внучка Лукашенко участвовала в олимпиаде, которая позволяет поступить в МГУ на "особых правах"
Внучка Лукашенко участвовала в олимпиаде, которая позволяет поступить в МГУ на "особых правах"
Фото: msu.ru

Анастасия Лукашенко, внучка считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, сдала экзамены в Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова (МГУ). Об этом сообщил журнал StarHit 20 августа со ссылкой на данные университета.

Анастасия Лукашенко набрала по русскому языку 90 баллов. Также она набрала 47 баллов по обществознанию, где средний балл – 65.

Внучка Лукашенко принимала участие в олимпиаде для школьников "Ломоносов". В условиях конкурса отмечалось, что победители будут иметь особые права при поступлении в МГУ, отметило издание.

Сам Александр Лукашенко 9 августа во время "Большого разговора" с журналистами говорил, что его внучка успешно справилась со вступительными испытаниями МГУ.

Контекст:

Лукашенко находится при власти в Беларуси с 1994 года.

На последних выборах президента Беларуси, которые прошли 9 августа 2020 года, по официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

В Беларуси проходили акции протеста несогласных с результатами выборов. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. По данным оппозиции, погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Преследования оппозиции в стране продолжаются до сих пор, хотя массовые акции протеста в Беларуси прекратились.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, студенты, МГУ, власть
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