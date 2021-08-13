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"Россия смотрит на это как на свое". Лукашенко считает, что РФ расценит нападение на Беларусь, как на себя

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На территории Беларуси не впервые пересекались интересы "крупных мировых игроков", отметил Лукашенко
На территории Беларуси не впервые пересекались интересы "крупных мировых игроков", отметил Лукашенко
Фото: president.gov.by

Россия может расценить возможное нападение на территорию Беларуси, как на собственную. Такое мнение 13 августа во время рабочей поездки в Рогачевский район (Гомельская область) выразил Александр Лукашенко, который называет себя президентом республики, сообщается на сайте президента Беларуси.

Лукашенко в очередной раз заговорил об угрозах начала третьей мировой войны.

"Вы не думайте, что я специально нагнетаю обстановку, чтобы развязать какую-то войну. То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка", – сказал он.

По словам Лукашенко, на территории современной Беларуси не впервые "пересекались интересы крупных мировых игроков".

"Если они [страны Запада и соседние государства] влезут в Беларусь, то, естественно, Россия смотрит на это, как на свое. Потому что, не дай бог, рухнет Беларусь – под Смоленском будут стоять эти ракеты. Не там, где-то за Киевом и на Черном море, а под Смоленском. И тут схлестнутся все вот эти силы. Они же – американцы, европейцы – задрались не только с Россией, но и с китайцами. И я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы, как это было всегда. Мы уже наелись этого”, – отметил Лукашенко.

Контекст:

Лукашенко не впервые говорит о третьей мировой войне.

17 сентября прошлого года он обратился с призывом "не дать развязаться войне" к народам Литвы, Польши и Украины на женском форуме "За Беларусь".

20 июля этого года Лукашенко утверждал, что "то, что сейчас творится в современном мире, можно охарактеризовать одним емким словом "война". По его словам, эта "война" еще не приобрела очертаний горячего конфликта. Он добавил, что Беларусь ощутила на себе все последствия мирового кризиса, апогеем которого "стали избирательная кампания и последовавшие за ней попытки дестабилизации общества и свержения власти" в республике.

9 августа, отвечая на вопрос корреспондента BBC в Москве Сары Рейнсфорд о новых британских санкциях против Беларуси, Лукашенко с криком ответил ей: "Да подавитесь вы этими санкциями, Великобритания... Вы прихвостни американские. Вы же развяжете третью мировую войну. Вы к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей! А если будут – это не вы! Поэтому успокойтесь".

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Теги: Россия, США, Беларусь, Александр Лукашенко, война, нападение, угрозы, третья мировая война, конфликт
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