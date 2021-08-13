"Россия смотрит на это как на свое". Лукашенко считает, что РФ расценит нападение на Беларусь, как на себя

Лукашенко в очередной раз заговорил об угрозах начала третьей мировой войны.

"Вы не думайте, что я специально нагнетаю обстановку, чтобы развязать какую-то войну. То, что я говорю, что может вспыхнуть третья мировая война, это не шутка", – сказал он.

По словам Лукашенко, на территории современной Беларуси не впервые "пересекались интересы крупных мировых игроков".

"Если они [страны Запада и соседние государства] влезут в Беларусь, то, естественно, Россия смотрит на это, как на свое. Потому что, не дай бог, рухнет Беларусь – под Смоленском будут стоять эти ракеты. Не там, где-то за Киевом и на Черном море, а под Смоленском. И тут схлестнутся все вот эти силы. Они же – американцы, европейцы – задрались не только с Россией, но и с китайцами. И я не хочу, чтобы Беларусь стала полем битвы, как это было всегда. Мы уже наелись этого”, – отметил Лукашенко.