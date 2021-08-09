"Да подавитесь вы этими санкциями". Лукашенко назвал Великобританию "прихвостнями американскими"

"Да подавитесь вы этими санкциями, Великобритания. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские, – сказал Лукашенко. – Вы же развяжете третью мировую войну. Вы к этому толкаете нас с россиянами? Вы что, хотите победить в этой войне? Не будет победителей! А если будут – это не вы! Поэтому успокойтесь".

Великобритания в понедельник ввела пакет торговых, финансовых и авиационных санкций против Беларуси. В частности, в санкционный список попали Лукашенко, его сын Виктор, глава минобороны Виктор Хренин, глава КГБ Иван Тертель, глава администрации президента Игорь Сергеенко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и глава МВД Иван Кубраков.

После Великобритании санкции против Беларуси ввели США и Канада.