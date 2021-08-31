Военные самолеты США пролетели над Киевом. Видео

Как сообщили в американском посольстве, Силы спецопераций США и Украины в течение месяца проводили совместные учения.

"Чтобы отметить окончание этой миссии, командование специальных операций США в Европе осуществило полет над Киевом вместе с украинскими партнерами на двух самолетах MC-130J Commando II", – говорится в посте посольства.

Самолеты пролетели над Днепром, Киево-Печерской лаврой и Аркой дружбы народов.

Сили спецоперацій * разом з * колегами протягом місяця проводили спільні навчання. Щоб відзначити закінчення цієї місії Командування @US_SOCEUR здійснило політ над Києвом разом із * партнерами на 2-х літаках MC -130J Commando II. Дивіться, як * команди співпрацюють разом. pic.twitter.com/ZuV7EuaYil — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) August 31, 2021

Как отмечается в посте командования ССО США в Европе, полет состоялся 26 августа – на борту самолетов находились глава подкомитета Рады по вопросам государственной безопасности и обороны Ирина Верещук ("Слуга народа"), командующий Сил специальных операций Украины Георгий Галаган и командующий ССО США в Европе Дэвид Тейбор.

The visit that is pictured below with * Maj. Gen. Hryhoriy Halahan, * Iryna Vereshchuk, and * Maj. Gen. David Tabor on an MC-130J Commando II (assigned to @352SOW) is a historic reminder of the dedicated resolve & shared vision b/t our allies and partners! #SOFinEurope * * pic.twitter.com/lgu09mpfr4 — US Spec Ops Europe (@US_SOCEUR) August 26, 2021