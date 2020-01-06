У Сил спецопераций Украины появилась собственная авиаэскадрилья

В Винницкой области создана 35-я смешанная авиационная эскадрилья, предназначенная для оперативного обеспечения деятельности Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом 5 января проинформировало агентство "АрміяInform".
"Эскадрилья подчинена непосредственно 456-й бригаде транспортной авиации и оперативному командованию Сил специальных операций. Эскадрилья построена по стандартам НАТО, около 80% численности составляют военные 456-й бригады, также она включает штаб, который комплектуется из других частей", – сказано в сообщении.
В состав эскадрильи вошли вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26.
Планируется, что "после 2020 года" у авиаподразделения появятся боевые вертолеты Ми-24.
Силы спецопераций были созданы в Украине в начале 2016 года.