Украинские Силы спецопераций провели учения по захвату корабля. Видео

Бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого провели учения по абордажным действиям с целью захватить условный корабль противника в акватории Черного моря. Видео опубликовано 24 мая в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В ходе учений отрабатывались выход на борт, штурм и зачистка корабля, взятие его под контроль. В Генштабе отметили, что в ходе абордажных действий происходит контакт с противником на чрезвычайно близких дистанциях и каждый участник штурма должен действовать очень слаженно.

Учения проходили в Черном море

Фото: 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого / Facebook

видео

Видео: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook