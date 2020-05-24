Украинские Силы спецопераций провели учения по захвату корабля. Видео
Бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций имени кошевого атамана Антона Головатого провели учения по абордажным действиям с целью захватить условный корабль противника в акватории Черного моря. Видео опубликовано 24 мая в Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В ходе учений отрабатывались выход на борт, штурм и зачистка корабля, взятие его под контроль. В Генштабе отметили, что в ходе абордажных действий происходит контакт с противником на чрезвычайно близких дистанциях и каждый участник штурма должен действовать очень слаженно.
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