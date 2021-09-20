Россия начала крупные учения в Черном море

Россия будет тренироваться в ракетной и артиллерийской стрельбе в Черном море Фото: mil.ru

В учениях задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты.

"На морских полигонах боевой подготовки экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводных лодок, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки условного противника с воздуха", – говорится в сообщении.

По словам российских военных, следить за действиями участников учений будут с помощью беспилотников.