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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Под угрозой морское судоходство и торговля". Зеленский предложил Молдове и Румынии усилить военно-морское сотрудничество в Черном море

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Зеленский: Давайте объединять наши усилия как дружественные соседи
Зеленский: Давайте объединять наши усилия как дружественные соседи
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за милитаризации оккупированного Россией Крыма морское судоходство в Черном море оказалось под угрозой. Об этом 27 августа он заявил в Кишиневе в ходе совместного брифинга с президентами Молдовы, Румынии и Польши Майей Санду, Клаусом Йоханнисом и Анджеем Дудой, который в Facebook транслировал Офис президента Украины.

В связи с этим глава государства предложил Молдове и Румынии, которые имеют выход Черному морю, усилить военно-морское сотрудничество в регионе.

"Из-за активной милитаризации нашего украинского Крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство и торговля в регионе. Мы должны вместе решать эти современные вызовы. С этой целью Украина вышла с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских государств. Мы предлагаем нашим коллегам – и Румынии, и Молдове, которые имеют выход к Черному морю, – также присоединиться к этой инициативе", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украина выступает за усиление присутствия в Черном море сил НАТО.

"Давайте объединять наши усилия как дружественные соседи, у которых есть общее прошлое, как партнеры, одинаково видящие будущее", – подчеркнул президент Украины.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/988530915239406/

Контекст:

Весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После этого Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях.

15 апреля 2021 года стало известно, что Россия закрывает на полгода часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву, "РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море".

На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла и на усиление эскалации в море, заявляли в МИД Украины.

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с 23 апреля Россия начнет отвод войск в пункты постоянной дислокации. Однако, несмотря на это, два больших десантных корабля Северного флота РФ "Александр Отраковский" и "Кондопога" остаются в Черном море.

Теги: Украина, НАТО, Румыния, Молдова, Черное море, Владимир Зеленский, Клаус Йоханнис, Майя Санду, судоходство, сотрудничество
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