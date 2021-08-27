"Под угрозой морское судоходство и торговля". Зеленский предложил Молдове и Румынии усилить военно-морское сотрудничество в Черном море

В связи с этим глава государства предложил Молдове и Румынии, которые имеют выход Черному морю, усилить военно-морское сотрудничество в регионе.

"Из-за активной милитаризации нашего украинского Крымского полуострова под угрозой оказалось морское судоходство и торговля в регионе. Мы должны вместе решать эти современные вызовы. С этой целью Украина вышла с инициативой усилить взаимодействие по линии военно-морских сил причерноморских государств. Мы предлагаем нашим коллегам – и Румынии, и Молдове, которые имеют выход к Черному морю, – также присоединиться к этой инициативе", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украина выступает за усиление присутствия в Черном море сил НАТО.

"Давайте объединять наши усилия как дружественные соседи, у которых есть общее прошлое, как партнеры, одинаково видящие будущее", – подчеркнул президент Украины.