В России считают, что Черное море превращается в "опасную зону противостояния"

Учения состояли из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они проходили в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.

Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за "агрессивного характера" и "поощрений милитаристских настроений" Украины. Когда учения все же начались, российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze.

В Госпогранслужбе Украины заявляли, что Россия регулярно прибегала к провокациям во время учений Sea Breeze 2021. Корабли Черноморского флота РФ и погранслужбы ФСБ РФ подходили в непосредственную близость к кораблям морской охраны ГПСУ и сопровождали международные тактические группы с кораблями стран НАТО.

В ВМС Украины отметили, что активность со стороны РФ не помешала выполнить план учений.