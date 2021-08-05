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В России считают, что Черное море превращается в "опасную зону противостояния"

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Россия призывала НАТО отказаться от учений Sea Breeze 2021
Россия призывала НАТО отказаться от учений Sea Breeze 2021
Фото: EPA

Черное море становится "зоной опасного военного противостояния" из-за учений НАТО. Об этом в интервью "РИА Новости" 5 августа сказал директор четвертого европейского департамента министерства иностранных дел России Юрий Пилипсон.

Российский чиновник полагает, что маневры Североатлантического альянса в регионе "провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации".

Пилипсон говорил о влиянии учений стран НАТО Sea Breeze на ситуацию в регионе и добавил, что Россия будет обеспечивать национальную безопасность дипломатическими и иными средствами. Нагнетание военно-политической напряженности у российских границ несет в себе конфронтационный заряд, сказал работник МИД РФ.

Контекст:

Учения Sea Breeze 2021 проходили с 28 июня по 10 июля. В этом году в рамках учений в Черном море было рекордное количество участников. Маневры стали самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Учения состояли из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они проходили в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.

Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за "агрессивного характера" и "поощрений милитаристских настроений" Украины. Когда учения все же начались, российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze.

В Госпогранслужбе Украины заявляли, что Россия регулярно прибегала к провокациям во время учений Sea Breeze 2021. Корабли Черноморского флота РФ и погранслужбы ФСБ РФ подходили в непосредственную близость к кораблям морской охраны ГПСУ и сопровождали международные тактические группы с кораблями стран НАТО.

В ВМС Украины отметили, что активность со стороны РФ не помешала выполнить план учений.

Теги: НАТО, Черное море, ВМС Украины, МИД России, Sea Breeze, дипломаты, российские военные
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