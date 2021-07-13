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Российский корабль имитировал поломку, чтобы следить за ходом учений Sea Breeze 2021 – Госпогранслужба Украины

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В Госпогранслужбе отметили, что план учений выполнен в полном объеме
В Госпогранслужбе отметили, что план учений выполнен в полном объеме
Фото: dpsu.gov.ua

Россия регулярно прибегала к провокациям во время международных учений Sea Breeze 2021. Об этом 13 июля сообщает Госпогранслужба Украины.

В частности, корабли Черноморского флота РФ и погранслужбы ФСБ РФ подходили в непосредственную близость к кораблям морской охраны Госпогранслужбы Украины и сопровождали международные тактические группы с кораблями стран НАТО.

"У кораблей страны-агрессора немедленно возникали угрожающие нотки в сообщениях по открытым каналам международной морской безопасности: районы объявлялись закрытыми по несуществующим сообщениям, курс движения кораблей объявлялся опасным, раздавались требования немедленно изменить курс и покинуть район [газоконденсатных] месторождений", – говорится в сообщении.

Патрульный корабль ЧФ РФ "Павел Державин", чтобы оправдать свое пребывание в точке наблюдения за иностранными военными кораблями в непосредственной близости к территориальному морю Украины, использовал сигнал "судно без возможности управляться". При этом на запрос украинских пограничников о том, нужна ли помощь, члены экипажа российского корабля признавали, что поломки у них нет, и ссылались на ожидание распоряжения "сверху".

"В конце концов, все слежения и хитрости разоблачили, план учений выполнен в полном объеме... Международные тактические группы кораблей благополучно вернулись в пункты базирования, а северные соседи на почтительной дистанции лишь пристально смотрели вслед", – подчеркнули в Госпогранслужбе.

ВИДЕО
Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Контекст:

Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года. Учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня и продолжались до 10 июля.

В этом году в рамках учений в Черном море было рекордное количество участников. Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак называл эти маневры самыми масштабными с 1997 года.

Учения состояли из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они проходили в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.

Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за "агрессивного характера" и "поощрений милитаристских настроений" Украины. Когда учения все же начались, российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze.

В ВМС Украины отметили, что активность со стороны РФ не помешала выполнить план учений.

Теги: Россия, Украина, НАТО, военные, ФСБ, Госпогранслужба, ВМС Украины, Sea Breeze, ВСУ, корабли
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