Российский корабль имитировал поломку, чтобы следить за ходом учений Sea Breeze 2021 – Госпогранслужба Украины

В Госпогранслужбе отметили, что план учений выполнен в полном объеме Фото: dpsu.gov.ua

В частности, корабли Черноморского флота РФ и погранслужбы ФСБ РФ подходили в непосредственную близость к кораблям морской охраны Госпогранслужбы Украины и сопровождали международные тактические группы с кораблями стран НАТО.

"У кораблей страны-агрессора немедленно возникали угрожающие нотки в сообщениях по открытым каналам международной морской безопасности: районы объявлялись закрытыми по несуществующим сообщениям, курс движения кораблей объявлялся опасным, раздавались требования немедленно изменить курс и покинуть район [газоконденсатных] месторождений", – говорится в сообщении.

Патрульный корабль ЧФ РФ "Павел Державин", чтобы оправдать свое пребывание в точке наблюдения за иностранными военными кораблями в непосредственной близости к территориальному морю Украины, использовал сигнал "судно без возможности управляться". При этом на запрос украинских пограничников о том, нужна ли помощь, члены экипажа российского корабля признавали, что поломки у них нет, и ссылались на ожидание распоряжения "сверху".

"В конце концов, все слежения и хитрости разоблачили, план учений выполнен в полном объеме... Международные тактические группы кораблей благополучно вернулись в пункты базирования, а северные соседи на почтительной дистанции лишь пристально смотрели вслед", – подчеркнули в Госпогранслужбе.

ВИДЕО