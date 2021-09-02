Зеленский сказал, что предложил Байдену новые меры по безопасности в Черноморском регионе

"Есть заинтересованность в аспекте, о котором я говорил, – относительно безопасности в Черноморском регионе. И есть предметные вещи, которые мы предлагали президенту. Не могу сообщать вам детали – это связано с обороной нашего государства. Некоторые наши предложения были новыми для США. Они заинтересованы. Мы договорились, что они проработают детали этих предложений и будет ответ", – сказал он.

Контекст:

Весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После этого Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях.

15 апреля 2021 года стало известно, что Россия закрывает на полгода часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву, "РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море".

На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла и на усиление эскалации в море, заявляли в МИД Украины.

22 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с 23 апреля Россия начнет отвод войск в пункты постоянной дислокации. Однако, несмотря на это, два больших десантных корабля Северного флота РФ "Александр Отраковский" и "Кондопога" остаются в Черном море.

1 сентября Байден и Зеленский сначала провели встречу с участием СМИ. Глава Белого дома заявил, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден сказал, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского с глазу на глаз.

США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США намерено выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году.