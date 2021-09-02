США в 2021 году выделят Украине на реформы $463 млн – совместное заявление

"В поддержку усилий Украины по воплощению реформ правительство США с 2014 года предоставило Украине почти $2 млрд помощи на развитие и планирует выделить более $463 млн помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу", – говорится в заявлении.

В документе отмечается. что речь идет об "инвестировании в повестку дня реформ в Украине".

"Реформа управления имеет решающее значение для обеспечения функционирования демократии на благо людей. Украина предана приоритезации реформ, которые усиливают ее демократические институты, укрепляют права человека и обеспечивают справедливость. С этой целью Украина разрабатывает амбициозный и всеобъемлющий план трансформации", – подчеркивается в заявлении.

Авторы документа уточнили, что план трансформации рассмотрят на следующем заседании комиссии стратегического партнерства Украины и США.

Совместное заявление подписано по случаю визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Глава Украинского государства принимал участие в презентации плана трансформации Украины в американском штате Вирджиния в здании Национальной библиотеки Фреда Смита по изучению Джорджа Вашингтона.