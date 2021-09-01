В США Зеленский представил план трансформации Украины – Офис президента

Мероприятие проходило в Национальной библиотеке Фреда Смита по изучению Джорджа Вашингтона.

Зеленский отметил, что за 30 лет "с момента восстановления независимости" Украина потеряла немало возможностей, поскольку "политики постоянно откладывали изменения на завтра".

"Все эти изменения происходят в условиях войны. Безопасность остается ключевым вызовом для Украины. А полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины является ключевой целью", – цитирует украинского президента его офис.

В ходе презентации Зеленский рассказал о трудностях и угрозах, с которыми сталкивается Украина, и назвал ее "страной свободы, надежды, движения только вперед и развития". Он упомянул открытие в Украине рынка земли, борьбу с коррупцией, поддержку инвесторов, "а безусловным приоритетом является верховенство права и реформа судебной системы".

"У нас есть четкое видение, какой должна стать Украина через 5–10 лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей – строим успешную и устойчивую Украину", – заявил президент Украины.

A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine определяет видение развития Украины на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба", объяснили в Офисе президента. План состоит из более чем 80 проектов на общую сумму $277 млрд.

В пресс-службе Зеленского отметили, что глава государства "выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этого амбициозного плана".