ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Белый дом: Зеленский – второй европейский лидер, которого Байден примет в Овальном кабинете

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Белом доме назвали предстоящую встречу Байдена (на фото) и Зеленского "поворотным моментом в двусторонних отношениях" государств
В Белом доме назвали предстоящую встречу Байдена (на фото) и Зеленского "поворотным моментом в двусторонних отношениях" государств
Фото: EPA

За 30 лет после обретения Украиной независимости стратегическое партнерство между США и Украиной никогда не было сильнее, чем сейчас, считают в Белом доме. Об этом в преддверии встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена заявил на брифинге высокопоставленный чиновник администрации США, сообщается на сайте Белого дома.

"Мы считаем, что эта встреча является поворотным моментом в двусторонних отношениях, поскольку мы продолжаем укреплять связи, связывающие наши две страны вместе, и действительно стремимся поднять наше стратегическое партнерство на более высокий уровень", – отметил спикер.

Журналисты спросили, не чувствуют ли в Белом доме потребность уделить визиту особое внимание из-за "неловкостей", возникших на его фоне ранее (переносы даты, разногласия в связи с "Северным потоком – 2", надежды Зеленского на то, что встреча с Байденом состоится до переговоров лидера США с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве).

По словам чиновника, президент Зеленский и Украина "получили столько же, если не больше, внимания со стороны этой администрации, чем любая другая европейская страна".

Он отметил, что в июле Вашингтон посещала канцлер Германии Ангела Меркель. "Таким образом, президент Зеленский – второй европейский лидер, с которым состоится встреча в Овальном кабинете", – подчеркнул представитель администрации. 

Чиновник напомнил, что Байден с Зеленским также дважды говорили по телефону и переговоры с Украиной часто проходят "на разных уровнях правительства". Он подчеркнул, что госсекретарь США Энтони Блинкен совершил в Украину свой первый визит в должности, а министр энергетики Дженнифер Грэнхолм возглавила делегацию в Киев, чтобы представлять администрацию на саммите Крымской платформы и праздновании 30-летия независимости Украины.

"С нашей точки зрения, эта администрация действительно с самого начала уделяла Украине много внимания на высоком уровне. Мы также испытываем большой интерес и волнение во время этого визита, который предоставит возможность не только для президента, но и для глав министерств лично пообщаться с Зеленским и его делегацией по широкому спектру направлений в наших двусторонних отношениях", – подчеркнул чиновник. 

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в ВашингтонГлавной темой его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала – с 30-го на 31 августа, а потом – на 1 сентябряПо словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.

Первым вопросом, который задаст Байдену Зеленский, будет вопрос о ситуации с оккупированными Россией Донбассом и Крымом

В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги Елены, состоится открытие Украинского дома.

В рамках визита Зеленского министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между ведомствами.

Теги: Джо Байден, переговоры, Белый дом, Владимир Зеленский, визит, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Были основания оценивать действия как угрозу безопасности". Киркоров больше не сможет оспорить решение суда на запрет въезда в Литву
"Были основания оценивать действия как угрозу безопасности". Киркоров больше не сможет оспорить решение суда на запрет въезда в Литву
  Страстные поцелуи под песни Артура Пирожкова и Собчак-тамада. Как прошла свадьба 23-летнего Morgenshtern в стиле 90-х
  Страстные поцелуи под песни Артура Пирожкова и Собчак-тамада. Как прошла свадьба 23-летнего Morgenshtern в стиле 90-х
"Мой единственный". 26-летняя Свитолина публично призналась 36-летнему Монфису в любви
"Мой единственный". 26-летняя Свитолина публично призналась 36-летнему Монфису в любви
Джамала прокомментировала причастность своего экс-продюсера к исчезновению новых клипов с ее YouTube-канала
Джамала прокомментировала причастность своего экс-продюсера к исчезновению новых клипов с ее YouTube-канала
"Ого, какая горячая". Мадонна в откровенном наряде встала перед камерой на четвереньки
"Ого, какая горячая". Мадонна в откровенном наряде встала перед камерой на четвереньки
День знаний: Притула, Джеджула и Тополя показали сыновей-школьников, Приходько пригласила родителей в ад, а Ласточкин намекнул на апероль
День знаний: Притула, Джеджула и Тополя показали сыновей-школьников, Приходько пригласила родителей в ад, а Ласточкин намекнул на апероль
"Ой, вам всем лишь бы поржать". Киркоров выложил в сеть фото Ани Лорак без фотошопа
"Ой, вам всем лишь бы поржать". Киркоров выложил в сеть фото Ани Лорак без фотошопа
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Сисяндры зачетные", "Титьку прикройте, не свежак". Успенская с короной на голове примерила платье с глубоким декольте
"Так хочется догнать и вкрадчиво прошептать". Фоззи из ТНМК показал прогулку с двойней в парке и рассказал о тетях, которые этому мешают
"Так хочется догнать и вкрадчиво прошептать". Фоззи из ТНМК показал прогулку с двойней в парке и рассказал о тетях, которые этому мешают
  Morgenshtern: В детстве получал п...зды нормально. Но от души было только раз – меня расх...ярили друзья Face, с ноги сапогом по ...балу
  Morgenshtern: В детстве получал п...зды нормально. Но от души было только раз – меня расх...ярили друзья Face, с ноги сапогом по ...балу G
Дмитрий ГОРДОН
"Милая моя, любимая моя Катя". 67-летний Ющенко трогательно поздравил жену с 60-летием. Фото
"Милая моя, любимая моя Катя". 67-летний Ющенко трогательно поздравил жену с 60-летием. Фото
Ефросинина не подшила сыну штаны, а дочери Кошевого и Ткача стали одноклассницами. Как украинские звезды своих первоклашек на 1 сентября водили
Ефросинина не подшила сыну штаны, а дочери Кошевого и Ткача стали одноклассницами. Как украинские звезды своих первоклашек на 1 сентября водили G
Оливье. Самый простой и быстрый рецепт культового салата
Оливье. Самый простой и быстрый рецепт культового салата
"Можно узнать по детскому фото". Осадчая показала, как выглядела школьницей
"Можно узнать по детскому фото". Осадчая показала, как выглядела школьницей
"Верните клипы Джа". СМИ сообщили, кто может быть причастен к исчезновению клипов Джамалы с ее YouTube-канала
"Верните клипы Джа". СМИ сообщили, кто может быть причастен к исчезновению клипов Джамалы с ее YouTube-канала
"Лепешки свои выставила", "Не удивлюсь, если ее занесут в шпагате, чебуреками наружу". Волочкова пришла в школу к дочери без бюстгальтера
"Лепешки свои выставила", "Не удивлюсь, если ее занесут в шпагате, чебуреками наружу". Волочкова пришла в школу к дочери без бюстгальтера
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Настя беременна", "Осадчая уже пляшет". Опубликованы новые фото вечеринки Горбунова
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
"Распутство", "Какая сочная", "Притон". Maruv в микрострингах оседлала зрительницу, имитируя половой акт
"Сексанутая", "Сплошная эротика", "Позорно. Вывалила свой сосущий рот", "Секс". Дорофеева показала откровенные фото
"Сексанутая", "Сплошная эротика", "Позорно. Вывалила свой сосущий рот", "Секс". Дорофеева показала откровенные фото
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
"Просто огонь", "Кайф". Дорофеева в купальнике подняла ногу перед камерой
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Названо имя ведущего нового сезона шоу "Танцы со звездами"
Катя Осадчая показала фото с третьим сыном, которому исполнилось 11 дней
Катя Осадчая показала фото с третьим сыном, которому исполнилось 11 дней
"Мини-Алан и мини-Жанна". Жанна Бадоева показала свою дочь от Алана Бадоева
"Мини-Алан и мини-Жанна". Жанна Бадоева показала свою дочь от Алана Бадоева
Ксения Мишина словила букет невесты и спросила: "Сколько ждать мужа?" Александр Эллерт ей ответил
Ксения Мишина словила букет невесты и спросила: "Сколько ждать мужа?" Александр Эллерт ей ответил
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS