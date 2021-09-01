Белый дом: Зеленский – второй европейский лидер, которого Байден примет в Овальном кабинете

В Белом доме назвали предстоящую встречу Байдена (на фото) и Зеленского "поворотным моментом в двусторонних отношениях" государств Фото: EPA

"Мы считаем, что эта встреча является поворотным моментом в двусторонних отношениях, поскольку мы продолжаем укреплять связи, связывающие наши две страны вместе, и действительно стремимся поднять наше стратегическое партнерство на более высокий уровень", – отметил спикер.

Журналисты спросили, не чувствуют ли в Белом доме потребность уделить визиту особое внимание из-за "неловкостей", возникших на его фоне ранее (переносы даты, разногласия в связи с "Северным потоком – 2", надежды Зеленского на то, что встреча с Байденом состоится до переговоров лидера США с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве).

По словам чиновника, президент Зеленский и Украина "получили столько же, если не больше, внимания со стороны этой администрации, чем любая другая европейская страна".

Он отметил, что в июле Вашингтон посещала канцлер Германии Ангела Меркель. "Таким образом, президент Зеленский – второй европейский лидер, с которым состоится встреча в Овальном кабинете", – подчеркнул представитель администрации.

Чиновник напомнил, что Байден с Зеленским также дважды говорили по телефону и переговоры с Украиной часто проходят "на разных уровнях правительства". Он подчеркнул, что госсекретарь США Энтони Блинкен совершил в Украину свой первый визит в должности, а министр энергетики Дженнифер Грэнхолм возглавила делегацию в Киев, чтобы представлять администрацию на саммите Крымской платформы и праздновании 30-летия независимости Украины.

"С нашей точки зрения, эта администрация действительно с самого начала уделяла Украине много внимания на высоком уровне. Мы также испытываем большой интерес и волнение во время этого визита, который предоставит возможность не только для президента, но и для глав министерств лично пообщаться с Зеленским и его делегацией по широкому спектру направлений в наших двусторонних отношениях", – подчеркнул чиновник.