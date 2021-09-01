После Байдена Зеленский встретится с Маском и Безосом – Арестович

Зеленский прибыл в Вашингтон в ночь на 31 августа Фото: president.gov.ua

"Уже после Байдена [Зеленский] полетит в Калифорнию. Будет встречаться с Безосом и Маском, насколько я помню. Там тоже такие вопросы… техногенного прорыва для Украины, участие в совместных проектах", – сказал Арестович.

Согласно рейтингу Forbes, Безос и Маск – самые богатые люди в мире. Состояние основателя Amazon оценивается в $199,7 млрд, основателя SpaceX – в $191 млрд.