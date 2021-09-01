Глава Пентагона посетит Украину осенью – Зеленский

"Сегодня [31 августа] были подписаны два важных документа между нашими министерствами, между Остином и министром [обороны Украины] Андреем Тараном", – отметил Зеленский.

Он добавил, что в этих документах, среди прочего, речь шла об увеличении военной помощи и о сотрудничестве во многих направлениях безопасности.

"Это соглашение будет расписано по деталям, мы ожидаем министра Остина в Киеве с его визитом. Он пообещал мне, что он будет и будут две команды работать осенью этого года. То есть мы не откладываем политически куда-то на следующий год, через год", – добавил он.