Противодействие "Северному потоку – 2", план реформ и российская агрессия. В Белом доме рассказали о встрече Зеленского с Байденом

В Белом доме отметили, что сначала президенты будут председательствовать на расширенной двусторонней встрече со своими ключевыми советниками, а затем два лидера перейдут к беседе один на один.

Сообщается, что президенты запустят диалог по энергетике и климату, целью которого будет в том числе решение проблем, связанных с российским газопроводом "Северный поток – 2".

"Президенты объявят о новых инициативах по борьбе с климатическим кризисом и укреплению энергетической безопасности Украины, в том числе о запуске обновленного стратегического диалога по энергетике и климату, во главе которого встанет министерство энергетики США".

Цель этого диалога – привлечение инвестиций в энергетическую безопасность за счет реформ, сокращение выбросов парниковых газов, рассмотрение других инициатив по изменению климата и устранение последствий "Северного потока – 2", уточнил чиновник.

Также ожидается, что два лидера обсудят всеобъемлющую программу реформ, которую реализуют в Украине для приведения страны в соответствие с евроатлантическими принципами. "Это включает шаги по защите независимости антикоррупционных институтов, законодательство о правах человека, а также другие незавершенные законы и реформы, над которыми работает украинское правительство", – отметили в Белом доме и подчеркнули, что Украина может и должна провести дополнительные реформы для укрепления своей демократии.

При этом чиновник отметил, что "Украина уже добилась огромного прогресса в реформах в области управления, верховенства закона и борьбы с коррупцией с 2014 года".

Говоря об итогах визита украинской делегации в целом, в Белом доме также заявили, что продолжат поддерживать народ Украины, "пострадавший в результате кризиса с Россией на востоке" страны. Так, Вашингтон предоставит Киеву дополнительно $45 млн гуманитарной помощи.

Кроме того, США собираются продолжить обсуждать с Украиной ситуацию с Россией в сфере безопасности и следить за агрессивными действиями России в регионе. Чиновник отметил одобрение Байденом нового пакета помощи Украине в области безопасности на сумму $60 млн и подписание стратегического соглашения между двумя министерствами обороны.

Представитель администрации Байдена добавил, что этот визит укрепит "и без того прочное экономическое партнерство". Кроме того, США намерены продолжить оказание помощи Украине в борьбе с COVID-19, включая дополнительную финансовую помощь в размере $12,8 млн и поддержку холодовой цепи хранения вакцин.

"Я думаю, как вы увидите из этого пакета результатов, мы действительно пытались взглянуть на отношения очень целостным образом и найти области для более тесного сотрудничества, а также оживить и укрепить сотрудничество по всему спектру секторов – от политической и стратегической стороны до безопасности, а также энергетики и экономики", – резюмировал чиновник.