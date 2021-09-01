Любченко подписал с и.о. президента Экспортно-импортного банка США меморандум о взаимопонимании

"Документ направлен на реализацию заинтересованности Украины и США в наращивании экономического сотрудничества, в частности торговли товарами и услугами, путем финансирования американского экспорта в Украину за счет федеральных ресурсов", – пояснили в релизе.

Соглашение предусматривает сотрудничество по инфраструктурным проектам, в сельском хозяйстве, энергетике и цифровой экономике.

Стороны планируют использовать средне- и долгосрочные гарантии, а также прямые займы со стороны Эксимбанка США для финансирования американского экспорта в Украину в объеме $3 млрд.