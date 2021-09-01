Любченко подписал с и.о. президента Экспортно-импортного банка США меморандум о взаимопонимании

"Документ направлен на реализацию заинтересованности Украины и США в наращивании экономического сотрудничества, в частности торговли товарами и услугами, путем финансирования американского экспорта в Украину за счет федеральных ресурсов", – пояснили в релизе.
Соглашение предусматривает сотрудничество по инфраструктурным проектам, в сельском хозяйстве, энергетике и цифровой экономике.
Стороны планируют использовать средне- и долгосрочные гарантии, а также прямые займы со стороны Эксимбанка США для финансирования американского экспорта в Украину в объеме $3 млрд.
Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон. Главной темой его встречи с президентом США Джо Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме уже распланированы и согласованы сторонами.
В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги Елены, состоится открытие Украинского дома.
Зеленский в рамках визита в США провел встречу с главой Всемирного банка Дэвидом Малпассом. Президент Украины в частности ознакомил делегацию ВБ с реформами, которые проводятся в стране.