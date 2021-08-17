Число официально безработных украинцев уменьшилось более чем на треть по сравнению с прошлым годом – Любченко

Эта цифра меньше на 179 тыс. или на 36%, чем число безработных на 17 августа 2020 года, рассказал первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко.

По его мнению, увеличение уровня занятости и уменьшение количества безработных – результат введения правительственных программ по поддержке развития экономики и бизнеса.

Любченко рассказал, что правительство планирует дополнительные мероприятия по созданию новых рабочих мест.

"Будем постоянно мониторить и контролировать этот процесс. Цель – экономика должна восстанавливаться и количество официально трудоустроенных граждан должно меняться, несмотря на такие вызовы, как возможные новые карантинные ограничения, связанные с новыми мутациями коронавируса как в Украине, так и в мире", – сказал он.