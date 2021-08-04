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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Главной проблемой для страны украинцы считают войну на Донбассе – опрос

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году
Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в 2014 году
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

63,9% украинцев главной проблемой для страны считают войну на Донбассе. Об этом свидетельствуют опубликованные 4 августа результаты опроса Киевского международного института социологии.

56,3% опрошенных думает, что основная проблема Украины – это коррупция. 44% респондентов заявили, что это безработица, а 41,9% – коммунальные тарифы.

Реже в качестве основной проблемы Украины опрошенные называли необходимость повышения соцвыплат (21,6%), развитие экономики (14,9%) и улучшение состояния системы здравоохранения (14,5%).

Как отмечают социологи, респонденты могли назвать три беспокоящих их проблемы.

Опрос проводился с 24 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2028 респондентов методом "лицом к лицу" с использованием планшета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% – для показателей, близких к 50%; 2,9% – для показателей, близких к 25%; 2,2% – для показателей, близких к 12%; 1,5% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 

Теги: Россия, Украина, безработица, коррупция, экономика, военные, соцопрос, тарифы, боевики, украинцы, КМИС, война на Донбассе, здравоохранение
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