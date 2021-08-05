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ПОЛИТИКА

"Наш край" призвал власть привести прожиточный минимум к реальному показателю

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Прожиточный минимум подняли на 105 гривен, а пенсию на 85. Это 4,8%. Но инфляция за этот период составила 7,3%
Прожиточный минимум подняли на 105 гривен, а пенсию на 85. Это – 4,8%. Но инфляция за этот период составила 7,3%
Фото: nashkray.org

Кабинет Министров Украины отчитался о плановой индексации прожиточного минимума и минимальной пенсии, но фактически, с учетом инфляции, социальные стандарты в первом полугодии 2021 года снизились, заявил лидер партии "Наш край" в Черниговской области Борис Приходько, сообщает сайт политсилы.

"Прожиточный минимум подняли на 105 гривен, а пенсию на 85. Это – 4,8%. Но инфляция за этот период составила 7,3%. В результате у людей уменьшилась покупательная способность прожиточного минимума, минимальной пенсии, а также всех других социальных выплат, привязанных к прожиточному минимуму", – сказал Приходько.

Он заявил, что Кабмин открыто заложил в бюджет снижение социальных стандартов.

"Правительство заложило в бюджет инфляцию более 10%. И, закладывая такую цифру, постановило провести индексацию до конца года на уровне 9,3%. Как объяснить подобные шаги власти?" – цитирует "Наш край" политика.

Приходько добавил, что заложенный в бюджет сейчас прожиточный минимум в два раза ниже фактического, который рассчитывает Министерство социальной политики.

"В июне 2021-го, по расчетам Минсоцполитики, фактический прожиточный минимум составлял 4400 грн/месяц, или 5041 грн/месяц с учетом обязательных платежей, что, соответственно, в 1,9 и в 2,2 раза выше прожиточного минимума, заложенного в госбюджет – 2294 грн/месяц. И этот дисбаланс Рада утвердила до 2024 года", – подчеркнул он.

В партии "Наш край" настаивают, что изменения в законодательство, которые бы привели заложенный в госбюджет прожиточный минимум к фактическому, необходимо внести в ближайшее время.

Контекст:

Сейчас в Украине прожиточным минимумом называют стоимость набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, достаточный для обеспечения нормального функционирования организма человека, удовлетворения основных социальных и культурных потребностей.

Размер прожиточного минимума влияет на расчет социальных гарантий (выплаты на детей, алименты, помощь по безработице), ряда госуслуг, штрафов за административные нарушения и ставку единого налога.

В декабре 2020 года прожиточный минимум в Украине установили на уровне 2189 грн в месяц. С 1 июля он составляет 2294 грн, а с 1 декабря – 2393 грн.

Теги: налоги, Кабинет Министров, безработица, инфляция, госбюджет, бюджет, правительство, пенсии, Министерство социальной политики, Борис Приходько, законодательство, прожиточный минимум, Наш край, пенсия, власть
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