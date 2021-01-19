ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Через Госцентр занятости ищут работу 459 тыс. украинцев, половина – с высшим образованием

В 2020 году при содействии Государственного центра занятости было трудоустроено 606 тыс. украинцев, 28% из них – в сельском хозяйстве.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
49% безработных имеют университетский диплом, сообщили в Госцентре занятости
49% безработных имеют университетский диплом, сообщили в Госцентре занятости
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 1 января 2021 года в Государственном центре занятости на учете состояло 459 тыс. безработных, 40% из них – в возрасте 45–55 лет. Об этом сообщается на сайте госслужбы.

Среди тех, кто ищет работу, 56% составляют женщины. Диплом университета имеют 49% безработных, 34% – выпускники профессионально-технических учебных заведений, 17% закончили общеобразовательную школу, отметили в госслужбе занятости.

40% безработных – в возрасте 45–55 лет, на учете находится также 30% молодежи до 35 лет и 29% лиц в возрасте от 35 до 44 лет. До того, как стать безработными, 21% граждан были задействованы в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 18% – в сфере торговли, 15% – в перерабатывающей промышленности, 12% – в госуправлении, обороне и соцстраховании, добавили в Госцентре занятости.

Среди соискателей есть украинцы, которые имеют дополнительные гарантии содействия в трудоустройстве, в частности 32,4 тыс. человек, которым до пенсии осталось 10 и менее лет, 22,7 тыс. граждан с инвалидностью, 9,2 тыс. демобилизованных бойцов антитеррористической операции на востоке страны, 5,9 тыс. выпускников учебных заведений и 4,4 тыс. внутренних переселенцев.

В прошлом году при содействии госслужбы занятости трудоустроено 606 тыс. украинцев, 28% – в сельском хозяйстве, 16% – в перерабатывающей промышленности, 15% – в сфере торговли.

Инфографика: Державна служба зайнятості / Facebook
Инфографика: Державна служба зайнятості / Facebook

Как сообщала Госслужба статистики, уровень безработицы в Украине среди лиц в возрасте 15–70 лет во втором квартале 2020 года вырос до 9,9% (в первом квартале этот показатель составлял 8,6%).

По состоянию на 12 октября 2020 года в Украине было официально зарегистрировано 427 тыс. безработных, всего за семь месяцев с начала карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции, – 525 тыс. (по данным Госцентра занятости, этот показатель на 53% выше, чем показатель за аналогичный период 2019 года). На 30 ноября 2020 года количество безработных украинцев, которые находились на учете Госцентра занятости, снизилось до 410 тыс.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря правительственным программам поддержки бизнеса удалось сохранить почти 550 тыс. рабочих мест. "Ключевую роль здесь сыграла программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн", – сообщал глава правительства. По информации Шмыгаля, денежную помощь в размере 8 тыс. грн в связи с введением в Украине "карантина зимних каникул" получили около 0,5 млн физических лиц – предпринимателей и наемных работников, в общем перечислено 3,64 млрд грн.

С 8-го января по 00.00 25 января 2021 года в Украине действует "карантин зимних каникул" – жесткие ограничения, схожие с локдауном в марте – мае 2020 года. В связи с усилением карантина власти решили выплатить единоразовую материальную помощь в размере 8 тыс. грн физлицам – предпринимателям и наемным работникам, зарплата которых за третий квартал 2020 года составляла менее 30 тыс. грн. Верховная Рада 4 декабря разрешила выделить эти деньги из фонда по борьбе с COVID-19.

Теги: безработица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  В России от коронавируса скончался аккомпаниатор Кобзона
  В России от коронавируса скончался аккомпаниатор Кобзона
Уэст и Кардашян перестали посещать занятия по семейной терапии – СМИ
Уэст и Кардашян перестали посещать занятия по семейной терапии – СМИ
Анита Луценко призналась, что мечтает проколоть соски
Анита Луценко призналась, что мечтает проколоть соски
  "Вот тебе, вот тебе! Он нашел моложе". Брежнева рассказала, как реагирует на новости о якобы "изменах" мужа
  "Вот тебе, вот тебе! Он нашел моложе". Брежнева рассказала, как реагирует на новости о якобы "изменах" мужа
76-летний Дуглас показал новорожденного внука
76-летний Дуглас показал новорожденного внука
"Сплошная медитация". Кулинарный эксперт рассказал, как приготовить пасту с тунцом
"Сплошная медитация". Кулинарный эксперт рассказал, как приготовить пасту с тунцом
"Атлантида" Васяновича вошла в длинный список претендентов на премию BAFTA
"Атлантида" Васяновича вошла в длинный список претендентов на премию BAFTA
Проживающая в России Ани Лорак встретилась в Украине с мамой. Фото
Проживающая в России Ани Лорак встретилась в Украине с мамой. Фото
  "Я – то, что нужно". Брежнева вспомнила, какой была ее жизнь до "ВИА Гры"
  "Я – то, что нужно". Брежнева вспомнила, какой была ее жизнь до "ВИА Гры"
Экс-жена Узелкова рассказала, какого мужчину видит рядом с собой
Экс-жена Узелкова рассказала, какого мужчину видит рядом с собой
Остапчук рассказал о приставаниях богатых женщин
Остапчук рассказал о приставаниях богатых женщин
Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из затоки. Видео
Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из затоки. Видео
Вдова Грачевского показала его могилу
Вдова Грачевского показала его могилу
"Как-то пошленько выглядит", "Какой красивый язык", "Абсолютно здоровый мужчина!". Фаны Потапа обсуждают его фото
"Как-то пошленько выглядит", "Какой красивый язык", "Абсолютно здоровый мужчина!". Фаны Потапа обсуждают его фото
Жена Остапчука напомнила Каминской об их договоренности
Жена Остапчука напомнила Каминской об их договоренности
  В новом клипе Скрипка и "Воплі Відоплясова" пробежались голыми из бани к проруби. Видео
  В новом клипе Скрипка и "Воплі Відоплясова" пробежались голыми из бани к проруби. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
  "Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
"Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS